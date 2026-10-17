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▲台南姐妹市菲律賓阿克蘭省，在國際團隊大匯演帶來阿替阿替漢狂歡節演出。（圖／南市府提供）

「2026南瀛國際民俗藝術節」今（17）日在新營登場，下午由34組國內外團隊踩街揭開序幕，晚間於南瀛綠都心公園舉行開幕典禮暨國際團隊大匯演，吸引逾3.5萬人參與。由於今年適逢藝術節創辦30周年，開幕序曲《南瀛有囍大扮仙》結合台南傳統藝陣、歌仔戲及民俗儀式，並由傳承240年的西港東竹林保安宮牛犁歌陣帶領觀眾共舞，為期9天的國際民俗藝術盛會熱鬧展開。副市長葉澤山代表市長黃偉哲出席開幕典禮時表示，南瀛國際民俗藝術節自1996年創辦至今，已成為台南連結世界的重要文化平台。他分享，曾有民眾30年前由父母牽手參加藝術節，如今則帶著父母與孩子一同參與，自己也有相同的成長回憶，展現藝術節陪伴城市與世代成長的意義。今年集結4大洲、20國、49組國內外團隊，於10月17日至25日帶來多元民俗展演，感謝歷任市長、民意代表、文化部及市民長期支持，期盼透過文化交流深化國際情誼。下午踩街嘉年華集結22組國際團隊及12組國內團隊，沿新營區中正路、民權路及民治路行進，以民族服飾、音樂、舞蹈及民俗技藝展現各國文化特色。其中，菲律賓「阿替阿替漢狂歡節－利納布阿農部族＆阿特拉斯・阿班特部族」以鮮豔造型、大型頭飾及鼓樂展現節慶活力；日本「加賀鳶梯子登高保存會」則以傳承自江戶時代的消防技藝，在高梯上展現精湛身手，吸引民眾駐足觀賞。國內團隊也帶來傳統藝陣演出，呈現台灣在地文化特色。晚間開幕序曲《南瀛有囍大扮仙》以「台灣民俗的過去、現在與未來」為主題，由雞屎藤舞蹈劇場副藝術總監陳慧勻執導、柯智豪擔任音樂設計，歌仔戲演員陳米雪飾演瑤池金母。演出結合學甲慈濟宮漢聲軒、新協興歌劇團、台南和勝堂玄宗法門小法、下營茅港尾天后宮千順將軍、鹽水月港廣濟宮王爺廟韓盧將軍及下營上帝廟七鶴陣等在地團隊，透過扮仙、豎燈篙、神將護持及祈福儀式，展現台南豐富的民俗文化。序曲尾聲由傳承240年的西港東竹林保安宮牛犁歌陣，結合舞蹈設計蘇鈺婷、樂耘舞集及新營社區團體，帶領觀眾共跳牛犁歌跤步，讓傳統民俗走入群眾，以全民共舞歡慶藝術節30周年。隨後登場的國際團隊大匯演，由22組國際團隊輪番演出，包括日本加賀鳶梯子登高保存會、義大利科里・里奧尼文藝復興特技旗隊、菲律賓阿替阿替漢狂歡節及南韓平澤農樂團等，展現各國民俗特色，最後由日本「鼓舞猿」以氣勢磅礡的太鼓演出壓軸，將現場氣氛推向高潮。文化局表示，南瀛國際民俗藝術節將持續至10月25日，10月18日至24日每晚於「南瀛舞台」安排國內外團隊演出，18日及24日下午則有在地藝陣及多元文化團隊登上「薪瀛舞台」，週末另設「薪瀛市集」，歡迎民眾走訪新營，欣賞世界各地的民俗藝術。