改編自久保帶人同名漫畫的《BLEACH 死神 千年血戰篇－禍進譚－》，近日公開最終宣傳影片「THE LAST PV」，並宣布第49集將於10月19日播出、第50集則於10月26日迎來最終回。這兩集原本因製作品質考量而延期，如今終於確定播出，黑崎一護與滅卻師之王友哈巴赫的最後決戰，也將正式揭曉結局。
《BLEACH死神》最終PV公開！黑崎一護最後決戰登場
《BLEACH 死神 千年血戰篇》自2022年推出動畫後，分成4個季度播出，最終季度《禍進譚》於2026年7月開播，如今全系列只剩最後2集。官方最新公開的「THE LAST PV」，前半段回顧千年血戰篇一路以來的戰鬥，後半段則加入大量全新畫面，呈現黑崎一護與友哈巴赫的最終決戰。
故事進入高潮後，友哈巴赫同時出現在屍魂界、現世與虛圈，企圖摧毀既有世界，建立沒有生死恐懼的新世界。面對壓倒性的力量，黑崎一護、石田雨龍與護廷十三隊等人將如何阻止三界毀滅，成為最後兩集最大看點。
最後2集曾延期！久保帶人將親自出席完結活動
值得注意的是，《BLEACH 死神 千年血戰篇－禍進譚－》原本預計在9月迎來結局，但官方先前宣布，為了提升動畫高潮部分的製作品質，決定調整第49、50集播出時間，將最終兩集延至10月19日、26日於日本東京電視台播出，台灣觀眾則須依各串流平台實際更新時間為準。
此外，日本官方也宣布，將於10月25日在東京台場舉辦最終回播出前的特別上映與座談活動，原作者久保帶人、黑崎一護聲優森田成一、石田雨龍聲優杉山紀彰，以及動畫導演村田光等人都將登台，與粉絲一同迎接《BLEACH 死神》動畫最終章完結。
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《BLEACH 死神 千年血戰篇》自2022年推出動畫後，分成4個季度播出，最終季度《禍進譚》於2026年7月開播，如今全系列只剩最後2集。官方最新公開的「THE LAST PV」，前半段回顧千年血戰篇一路以來的戰鬥，後半段則加入大量全新畫面，呈現黑崎一護與友哈巴赫的最終決戰。
故事進入高潮後，友哈巴赫同時出現在屍魂界、現世與虛圈，企圖摧毀既有世界，建立沒有生死恐懼的新世界。面對壓倒性的力量，黑崎一護、石田雨龍與護廷十三隊等人將如何阻止三界毀滅，成為最後兩集最大看點。
值得注意的是，《BLEACH 死神 千年血戰篇－禍進譚－》原本預計在9月迎來結局，但官方先前宣布，為了提升動畫高潮部分的製作品質，決定調整第49、50集播出時間，將最終兩集延至10月19日、26日於日本東京電視台播出，台灣觀眾則須依各串流平台實際更新時間為準。
此外，日本官方也宣布，將於10月25日在東京台場舉辦最終回播出前的特別上映與座談活動，原作者久保帶人、黑崎一護聲優森田成一、石田雨龍聲優杉山紀彰，以及動畫導演村田光等人都將登台，與粉絲一同迎接《BLEACH 死神》動畫最終章完結。