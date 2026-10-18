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曾6度入選NBA明星賽的前球星史陶德邁爾（Amar'e Stoudemire），退休後走上一條令人意外的道路。邁阿密戴德學院（Miami Dade College）宣布，43歲的史陶德邁爾已完成該校司法學院的基礎執法人員訓練，正式從警校畢業，下一步將接受邁阿密戴德郡學校警察局的內部訓練，朝兒時的警察夢想繼續前進。邁阿密戴德學院日前公布消息，史陶德邁爾順利從司法學院基礎執法學程畢業。除了完成訓練，他還獲頒「哈利・艾佛瑞特教練獎」（Harry “Coach” Everett Award），表揚他在受訓期間對整個學程成功做出的貢獻。史陶德邁爾接受《Sports Illustrated》訪問時透露，成為警察並非退役後突然產生的念頭，而是從小就有的夢想。「這是我從小就一直想做的事。」史陶德邁爾表示，自己還在小學時，職業日被問到長大後想做什麼，他給出的第一個答案就是警察。史陶德邁爾會對執法工作產生興趣，也與家庭背景密切相關。他透露，叔叔曾擔任警察隊長，叔叔的兄弟是副警長，表親目前也是隊長，就連姊妹也正在警校接受訓練。「所以基本上，這就是我們家的傳統。」史陶德邁爾說。完成基礎執法訓練後，他向《Sports Illustrated》透露，下一階段將進入邁阿密戴德郡學校警察局接受內部訓練，為正式投入執法工作做準備。史陶德邁爾在2002年NBA選秀以首輪第9順位被鳳凰城太陽選中，生涯曾效力太陽、紐約尼克、達拉斯獨行俠及邁阿密熱火，6度入選明星賽、5度進入年度最佳陣容，並獲選為2003年年度最佳新秀。他在2026年入選奈史密斯籃球名人堂，如今又完成警校訓練，從籃球場上的明星長人轉往執法領域，開啟截然不同的人生第二舞台。史陶德邁爾也不是首位投入執法工作的NBA退役球星。傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）過去曾接受洛杉磯港口警察訓練，並先後在邁阿密海灘、多拉及喬治亞州瓊斯伯勒等地擔任後備警官或副警長。