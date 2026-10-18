經紀公司海爾斯運動經紀稍早則發布聲明，強調公司已報警處理，同時也會密切關注此事。

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勝騎士、妻子遭網友謾罵 沉痛公開呼籲停止威脅

如果對我個人有任何不滿或意見，我都願意承受與面對，但我的家人是無辜的。

勝騎士經紀公司也硬起來 強調已報警處理

「勝騎士的家人社群平台出現同一帳號發佈大量惡意留言，數度攻擊甚至威脅一家人。目前公司已報警處理，同時也會密切關注此事。」並強調虛心接受所有針對球賽本身所提出的批評與指教，但嚴正譴責對選手及其家人的惡意中傷攻擊言論。

「請直接提告，保護球員！」、「支持提告那些躲在後面的鍵盤手，傷害人就得付出代價！」、「必須提告太過分了！」

中信兄弟昨日於台灣大賽G10：3不敵味全龍，系列賽陷入0：1落後，主投7局僅失3分優質先發的先發洋投勝騎士（Mario Sanchez），賽後遭到不理性球迷於他及妻子社群以低俗、暴力字眼謾罵，引發外界關注，勝騎士也公開呼籲停止言語威脅，勝騎士例行賽為中信兄弟先發24場拿下11勝7敗、防禦率3.08佳績，台灣大賽扛下首戰先發重任，前4局1分未失，最終繳出7局僅失3分優質內容，但賽後他與妻子Fabiola在個人社群發文指出，遭到網友惡意的言語攻擊，Fabiola還自揭幾週前流產，如今卻還遭到言語暴力威脅。不僅是勝騎士在個人社群以以中文沉痛呼籲，「稍早經紀公司海爾斯運動經紀也發布聲明，內文提到，看到勝騎士經紀公司出面捍衛自家球員尊嚴與人身安全，球迷紛紛留言力挺提告，針對社群平台出現惡意攻擊本公司球員勝騎士（Mario Sanchez）及家屬相關言論，海爾斯運動經紀在此表達嚴正立場。今日勝騎士的家人社群平台出現同一帳號發佈大量惡意留言，數度攻擊甚至威脅一家人。目前公司已報警處理，同時也會密切關注此事。我們虛心接受所有針對球賽本身所提出的批評與指教，但請注意個人的言行。我們嚴正譴責對選手及其家人的惡意中傷攻擊言論。海爾斯運動經紀 敬上