我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣大賽game1味全龍以3:0擊敗中信兄弟拿下第一勝。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.17）

⚾中職37年台灣大賽賽程

場次 日期 時間 對戰 場地 G1 10月17日 17：05 中信兄弟 0：3 味全龍 大巨蛋 G2 10月18日 17：05 中信兄弟 VS 味全龍 大巨蛋 G3 10月20日 18：35 味全龍 VS 中信兄弟 大巨蛋 G4 10月21日 18：35 味全龍 VS 中信兄弟 大巨蛋 G5 10月23日 18：35 中信兄弟 VS 味全龍 大巨蛋 G6 10月24日 17：05 中信兄弟 VS 味全龍 大巨蛋 G7 10月25日 17：05 中信兄弟 VS 味全龍 大巨蛋

⚾中職全年戰績排名

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 備註 1 味全龍 120 67-53-0 0.558 台灣大賽 2 統一獅 120 64-55-1 0.538 止步季後挑戰賽 3 富邦悍將 120 59-61-0 0.492 淘汰 4 樂天桃猿 120 57-61-2 0.483 淘汰 5 中信兄弟 120 56-62-2 0.475 台灣大賽 6 台鋼雄鷹 120 54-65-1 0.454 淘汰

▲中信兄弟在台灣大賽G1吞敗，G2推出洋投菲力士先發對決味全龍梅賽鍶。（圖／記者葉政勳攝）

⚾味全龍vs中信兄弟基本資訊

▲味全龍在台灣大賽G1拿下勝利，洋投梅賽鍶扛下G2先發，目標2連勝。（圖／味全龍提供,2026.4.28）

⚾味全龍vs中信兄弟戰局分析

▲2026年中職台灣大賽32人名單。（圖／中職提供,2026.10.16）

⚾味全龍vs中信兄弟陣容

⚾季後挑戰賽要去哪看？

中華職棒37年台灣大賽G2今（18）日持續在臺北大巨蛋舉行，手握1勝優勢的味全龍交手中信兄弟，雙方分別推出梅賽鍶（C.C. Mercedes）對決菲力士（Felix Pena）。回顧台灣大賽歷史，歷史上先取得2勝的球隊奪冠率高達89.5%；若是戰成1勝1敗，兄弟隊史奪冠率37.5%，龍隊隊史奪冠率則是60%。對戰組合：味全龍 vs 中信兄弟比賽時間：10月18日17：05比賽場地：臺北大巨蛋先發投手：梅賽鍶 vs 菲力士🟡梅賽鍶本季出賽21場，拿下10勝5敗，防禦率1.79。今年梅賽鍶與兄弟交手4場，拿下2勝1敗，對戰防禦率2.08。🟡勝騎士本季出賽12場，吞下4敗，防禦率3.56。今年勝騎士與龍隊交手4場，吞下1敗，對戰防禦率2.63。根據台灣大賽歷史數據，共有19次2勝0敗紀錄，其中17次最終拿下冠軍，奪冠機率高達89.5%；而0勝2敗的球隊僅2次逆轉奪冠，奪冠機率僅10.5%。若今日兄弟能夠扳平戰局，雙方將形成1勝1敗。兄弟隊史共有過8次1勝1敗，最終有3次成功奪冠，奪冠機率為37.5%；龍隊隊史有過5次1勝1敗，其中3次成功奪冠，奪冠機率為60%。龍隊今日推出梅賽鍶搶2連勝，攤開本季數據，團隊對戰打擊率僅1成98，可以說是完全被壓制，唯一的亮點是詹子賢，本季對戰6打數敲出2安，對戰打擊率3成33。張士綸、江坤宇以及張仁瑋對戰打擊率為2成50。菲力士本季對龍隊的被打擊率2成47，其中張政禹10打數敲出5安，打擊率高達5成，郭天信、李凱威、朱育賢也都有對戰打擊率破3成的數據，菲力士必須特別警戒。投手（15人）：李超、陳禹勳、林柏佑、黃暐傑、蔣銲、鋼龍、呂偉晟、趙璟榮、伍鐸、陳冠偉、曹祐齊、林子昱、林鋅杰、梅賽鍶、林凱威捕手（3人）：林辰勳、蔣少宏、姚冠瑋內野手（8人）：朱育賢、李凱威、劉俊緯、張政禹、李展毅、劉基鴻、拿莫．伊漾、石翔宇外野手（6人）：陳子豪、郭天信、王順和、張祐銘、曾聖安、張祐嘉投手（15人）：魏碩成、鄭凱文、江忠城、李振昌、勝騎士、羅戈、鄭浩均、菲力士、余謙、蔡齊哲、曾品洋、呂彥青、陳琥、謝榮豪、伍立辰捕手（3人）：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰內野手（8人）：張士綸、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華外野手（6人）：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、林志綱、宋晟睿、岳政華網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網