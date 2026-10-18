中華職棒37年台灣大賽G2今（18）日持續在臺北大巨蛋舉行，手握1勝優勢的味全龍交手中信兄弟，雙方分別推出梅賽鍶（C.C. Mercedes）對決菲力士（Felix Pena）。回顧台灣大賽歷史，歷史上先取得2勝的球隊奪冠率高達89.5%；若是戰成1勝1敗，兄弟隊史奪冠率37.5%，龍隊隊史奪冠率則是60%。《NOWNEWS今日新聞》為您整理中職台灣大賽G2「先發投手、轉播、分析」一次看。
🟡本文重點摘要
📍台灣大賽賽程
📍中職全年戰績排名
📍味全龍vs中信兄弟基本資訊
📍味全龍vs中信兄弟戰局分析
📍味全龍vs中信兄弟陣容
📍台灣大賽要去哪看？
⚾中職37年台灣大賽賽程
⚾中職全年戰績排名
⚾味全龍vs中信兄弟基本資訊
對戰組合：味全龍 vs 中信兄弟
比賽時間：10月18日17：05
比賽場地：臺北大巨蛋
先發投手：梅賽鍶 vs 菲力士
🟡梅賽鍶本季出賽21場，拿下10勝5敗，防禦率1.79。今年梅賽鍶與兄弟交手4場，拿下2勝1敗，對戰防禦率2.08。
🟡勝騎士本季出賽12場，吞下4敗，防禦率3.56。今年勝騎士與龍隊交手4場，吞下1敗，對戰防禦率2.63。
⚾味全龍vs中信兄弟戰局分析
🚩拿下2勝奪冠率89%：根據台灣大賽歷史數據，共有19次2勝0敗紀錄，其中17次最終拿下冠軍，奪冠機率高達89.5%；而0勝2敗的球隊僅2次逆轉奪冠，奪冠機率僅10.5%。
🚩1勝1敗奪冠率：若今日兄弟能夠扳平戰局，雙方將形成1勝1敗。兄弟隊史共有過8次1勝1敗，最終有3次成功奪冠，奪冠機率為37.5%；龍隊隊史有過5次1勝1敗，其中3次成功奪冠，奪冠機率為60%。
🚩詹子賢成兄弟打線關鍵：龍隊今日推出梅賽鍶搶2連勝，攤開本季數據，團隊對戰打擊率僅1成98，可以說是完全被壓制，唯一的亮點是詹子賢，本季對戰6打數敲出2安，對戰打擊率3成33。張士綸、江坤宇以及張仁瑋對戰打擊率為2成50。
🚩4龍將超會打菲力士：菲力士本季對龍隊的被打擊率2成47，其中張政禹10打數敲出5安，打擊率高達5成，郭天信、李凱威、朱育賢也都有對戰打擊率破3成的數據，菲力士必須特別警戒。
⚾味全龍vs中信兄弟陣容
📍味全龍台灣大賽32人名單（總教練：葉君璋）
投手（15人）：李超、陳禹勳、林柏佑、黃暐傑、蔣銲、鋼龍、呂偉晟、趙璟榮、伍鐸、陳冠偉、曹祐齊、林子昱、林鋅杰、梅賽鍶、林凱威
捕手（3人）：林辰勳、蔣少宏、姚冠瑋
內野手（8人）：朱育賢、李凱威、劉俊緯、張政禹、李展毅、劉基鴻、拿莫．伊漾、石翔宇
外野手（6人）：陳子豪、郭天信、王順和、張祐銘、曾聖安、張祐嘉
📍中信兄弟台灣大賽32人名單（總教練：平野惠一）
投手（15人）：魏碩成、鄭凱文、江忠城、李振昌、勝騎士、羅戈、鄭浩均、菲力士、余謙、蔡齊哲、曾品洋、呂彥青、陳琥、謝榮豪、伍立辰
捕手（3人）：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰
內野手（8人）：張士綸、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華
外野手（6人）：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、林志綱、宋晟睿、岳政華
⚾季後挑戰賽要去哪看？
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
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📍台灣大賽賽程
📍中職全年戰績排名
📍味全龍vs中信兄弟基本資訊
📍味全龍vs中信兄弟戰局分析
📍味全龍vs中信兄弟陣容
📍台灣大賽要去哪看？
|場次
|日期
|時間
|對戰
|場地
|G1
|10月17日
|17：05
|中信兄弟 0：3 味全龍
|大巨蛋
|G2
|10月18日
|17：05
|中信兄弟 VS 味全龍
|大巨蛋
|G3
|10月20日
|18：35
|味全龍 VS 中信兄弟
|大巨蛋
|G4
|10月21日
|18：35
|味全龍 VS 中信兄弟
|大巨蛋
|G5
|10月23日
|18：35
|中信兄弟 VS 味全龍
|大巨蛋
|G6
|10月24日
|17：05
|中信兄弟 VS 味全龍
|大巨蛋
|G7
|10月25日
|17：05
|中信兄弟 VS 味全龍
|大巨蛋
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|備註
|1
|味全龍
|120
|67-53-0
|0.558
|台灣大賽
|2
|統一獅
|120
|64-55-1
|0.538
|止步季後挑戰賽
|3
|富邦悍將
|120
|59-61-0
|0.492
|淘汰
|4
|樂天桃猿
|120
|57-61-2
|0.483
|淘汰
|5
|中信兄弟
|120
|56-62-2
|0.475
|台灣大賽
|6
|台鋼雄鷹
|120
|54-65-1
|0.454
|淘汰
對戰組合：味全龍 vs 中信兄弟
比賽時間：10月18日17：05
比賽場地：臺北大巨蛋
先發投手：梅賽鍶 vs 菲力士
🟡梅賽鍶本季出賽21場，拿下10勝5敗，防禦率1.79。今年梅賽鍶與兄弟交手4場，拿下2勝1敗，對戰防禦率2.08。
🟡勝騎士本季出賽12場，吞下4敗，防禦率3.56。今年勝騎士與龍隊交手4場，吞下1敗，對戰防禦率2.63。
🚩拿下2勝奪冠率89%：根據台灣大賽歷史數據，共有19次2勝0敗紀錄，其中17次最終拿下冠軍，奪冠機率高達89.5%；而0勝2敗的球隊僅2次逆轉奪冠，奪冠機率僅10.5%。
🚩1勝1敗奪冠率：若今日兄弟能夠扳平戰局，雙方將形成1勝1敗。兄弟隊史共有過8次1勝1敗，最終有3次成功奪冠，奪冠機率為37.5%；龍隊隊史有過5次1勝1敗，其中3次成功奪冠，奪冠機率為60%。
🚩詹子賢成兄弟打線關鍵：龍隊今日推出梅賽鍶搶2連勝，攤開本季數據，團隊對戰打擊率僅1成98，可以說是完全被壓制，唯一的亮點是詹子賢，本季對戰6打數敲出2安，對戰打擊率3成33。張士綸、江坤宇以及張仁瑋對戰打擊率為2成50。
🚩4龍將超會打菲力士：菲力士本季對龍隊的被打擊率2成47，其中張政禹10打數敲出5安，打擊率高達5成，郭天信、李凱威、朱育賢也都有對戰打擊率破3成的數據，菲力士必須特別警戒。
📍味全龍台灣大賽32人名單（總教練：葉君璋）
投手（15人）：李超、陳禹勳、林柏佑、黃暐傑、蔣銲、鋼龍、呂偉晟、趙璟榮、伍鐸、陳冠偉、曹祐齊、林子昱、林鋅杰、梅賽鍶、林凱威
捕手（3人）：林辰勳、蔣少宏、姚冠瑋
內野手（8人）：朱育賢、李凱威、劉俊緯、張政禹、李展毅、劉基鴻、拿莫．伊漾、石翔宇
外野手（6人）：陳子豪、郭天信、王順和、張祐銘、曾聖安、張祐嘉
📍中信兄弟台灣大賽32人名單（總教練：平野惠一）
投手（15人）：魏碩成、鄭凱文、江忠城、李振昌、勝騎士、羅戈、鄭浩均、菲力士、余謙、蔡齊哲、曾品洋、呂彥青、陳琥、謝榮豪、伍立辰
捕手（3人）：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰
內野手（8人）：張士綸、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華
外野手（6人）：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、林志綱、宋晟睿、岳政華
⚾季後挑戰賽要去哪看？
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
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