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洛杉磯道奇挑戰世界大賽3連霸失敗，對其他球隊與棒球界是否反而是一項「好消息」？道奇球星貝茲（Mookie Betts）在球隊遭密爾瓦基釀酒人橫掃後，被記者拋出這道尖銳問題，他先坦言「這是一個不管怎麼回答都會被批評的問題」，隨後直言競技場上就是贏家取得勝利，無奈承認再強的球隊也不可能永遠稱霸。道奇在國聯冠軍賽第4戰一度靠著大谷翔平的3分砲取得4：0領先，投手群卻未能守住優勢，最終以4：6遭釀酒人逆轉，系列賽0勝4敗遭到橫掃。道奇曾在2024、2025年連續兩季奪下世界大賽冠軍，今年原本要挑戰自紐約洋基1998年至2000年後，大聯盟首度出現的世界大賽3連霸，結果在距離世界大賽僅一步之遙時停下腳步。道奇近年網羅大谷翔平、山本由伸、弗里曼（Freddie Freeman）等頂尖球星，加上貝茲坐鎮，成為大聯盟最受矚目、也最具爭議的豪華強權。球隊連續奪冠後，外界對大聯盟戰力平衡的討論也不曾停止。因此，道奇遭淘汰後，有記者詢問貝茲，讓其他球隊有機會奪冠，對整個棒球界而言是否反而是一件好事。面對這個充滿陷阱的問題，貝茲並未直接表態，而是苦笑回應：「這是一個不論怎麼回答，我都會受到批評的問題。」他隨後簡短表示：「最後就是贏球的球隊會獲勝。」身為道奇陣中的核心球星，貝茲自然不會把自家球隊失去冠軍，形容為對大聯盟有利的結果。他強調，自己每一次踏上球場都希望獲勝，但也明白職業運動不可能按照個人期待發展。貝茲說：「當然，我每一次都想贏，但事情不可能永遠如此。」總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後也坦言，釀酒人在這個系列賽的各個環節都比道奇表現得更好。相較於討論王朝中斷是否有利於聯盟，道奇球員此刻更難接受的，仍是自己未能把握機會，甚至在系列賽一勝難求的事實。道奇花費龐大資源打造明星陣容，也因此成為其他球隊最想擊敗的目標。如今釀酒人成功終結其3連霸大業，確實替大聯盟帶來不同結局；但對貝茲而言，這不是聯盟戰力平衡的勝利，而是一個無法用漂亮答案掩飾的失敗球季。