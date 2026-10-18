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日本職棒阪神虎三冠王佐藤輝明挑戰大聯盟進入倒數。日媒報導，阪神正朝同意他透過入札制度旅美的方向協調，預計近日做出最終決定。佐藤本季以3成06打擊率、39轟及106分打點成為日本職棒史上第9位三冠王，包括德州遊騎兵、費城費城人都已派球探觀察，美方人士更透露，若阪神正式提出申請，將力拚趕在12月可能發生的封館前完成簽約。阪神17日在中央聯盟高潮系列賽決勝輪第4戰以5：8不敵橫濱DeNA，苦吞4連敗遭到淘汰，球隊賽季正式結束，佐藤輝明的旅美動向也立即成為焦點。根據《體育報知》報導，阪神雖將佐藤視為不可或缺的主力，仍充分理解他挑戰大聯盟的夢想，因此正朝同意使用入札制度的方向討論。阪神球團本部長嶌村聰在球隊遭淘汰後，面對媒體追問僅表示：「截至今天為止，沒有可以回應的內容。」不過，報導指出球團內部持正面態度，可能在近期正式拍板。佐藤早在2024年12月的換約談判中，便向阪神表達挑戰大聯盟的想法，並在會後透露球團應該會正面考慮。此後雙方持續討論，他也獲得與道奇球星貝茲（Mookie Betts）相同的經紀公司VC Sports Group協助。佐藤本季繳出3成06打擊率、39支全壘打及106分打點，不僅幫助阪神完成中央聯盟2連霸，也成為繼2022年村上宗隆之後，日本職棒第9位三冠王。佐藤從新人球季便站穩阪神一軍，逐漸成長為球隊代表性球星。無論個人成績或對球隊的貢獻，都是阪神考慮成全旅美夢想的重要原因。阪神與橫濱DeNA的系列賽期間，遊騎兵與費城人等大聯盟球團都派遣球探到場觀察，顯示佐藤已成為今冬國際自由市場的重要目標。一名國聯強隊人士透露：「只要阪神提出入札申請，我們就會以在封館期限前完成談判為目標，積極爭取他。」日媒認為，佐藤的市場評價有機會達到甚至超越去年赴美的岡本和真與村上宗隆。除了長打能力，他能夠鎮守三壘及外野的守備彈性，也將成為大聯盟球隊評估其合約價值的因素。大聯盟現行勞資協議即將於12月到期，若聯盟與球員工會無法達成新協議，可能再次進入封館，所有大聯盟層級的球員交易與簽約都會被迫暫停。因此，佐藤若要在今年完成旅美，談判時間可能相當緊迫。日本職棒的入札申請期間將於11月1日開始，阪神正式提出申請後，有意爭取他的球隊勢必迅速出手。佐藤在高潮系列賽首戰一度傷到背部，第4戰才相隔3場重返先發，並敲出2支安打。賽後被問及旅美規劃時，他低調表示：「比賽才剛結束，現在還無法說什麼。」阪神本季以4連敗結束季後賽，這場比賽也可能成為佐藤身穿虎隊球衣的最後一戰。只要球團正式放行，日本職棒新科三冠王的旅美爭奪戰就將全面展開。