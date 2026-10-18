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洛杉磯道奇在國聯冠軍賽遭密爾瓦基釀酒人4連勝橫掃，挑戰世界大賽3連霸正式破滅。日前才因痛批大谷翔平「不負責任」、迫於球迷怒火刪文的《Dodgers Nation》記者麥凱恩（Doug McKain），在道奇出局後再次開砲，直指擁有大谷、兩名塞揚強投及眾多明星的道奇，恐將成為「大聯盟史上最令人失望的球隊」。麥凱恩在國聯冠軍賽第3戰後，將批評矛頭指向帶傷出賽的大谷翔平，聲稱他打得「不負責任」，更將大谷形容為道奇浪費3連霸機會的主要原因之一。這番言論隨即引發日本及美國球迷強烈反彈。面對大量批評，麥凱恩最終刪除相關貼文，但並未改變他對道奇季後賽表現的不滿。隨著道奇在第4戰以4：6遭到逆轉，系列賽0勝4敗遭釀酒人橫掃，麥凱恩又在《Dodgers Nation》節目中猛烈抨擊球隊。麥凱恩表示：「以帳面陣容來說，這支球隊將被視為大聯盟史上最令人失望的球隊。過去從來沒有一支擁有如此多明星球員，最後卻連世界大賽都沒有打進的球隊。」他接著清點道奇陣中的明星戰力，包括兩名曾獲塞揚獎的投手、前一屆世界大賽MVP，以及被他形容為史上最出色球員的大谷翔平，此外還有葛拉斯諾（Tyler Glasnow）及塔克（Kyle Tucker）等明星球員。「結果他們卻被打得落花流水，而且還被橫掃。」麥凱恩憤怒表示。道奇季後賽團隊打擊率僅1成95、攻擊指數0.590，總計只攻下25分。儘管大谷在國聯冠軍賽第4戰終於轟出3分砲，道奇也曾取得4：0領先，投手群卻未能守住優勢，最終仍遭釀酒人連追6分逆轉。大谷、貝茲（Mookie Betts）與弗里曼（Freddie Freeman）組成的MVP打線未能穩定串聯，道奇在國聯冠軍賽前3戰只得到7分，多次讓得點圈攻勢無功而返。高價補進的球星與強投沒有轉化為系列賽勝利，也讓道奇比一般衛冕軍承受更尖銳的批評。道奇在休賽季與交易截止日前持續補進大咖球員，陣容深度與總薪資都位居大聯盟前段，因此外界對球隊的要求不只是進入季後賽，而是完成世界大賽3連霸。不過，大聯盟季後賽充滿短期賽變數，即使擁有豪華名單，也無法保證明星球員能同時維持最佳狀態。道奇已在2024、2025年連續奪冠，本身就完成現代棒球極為困難的成就。