我是廣告 請繼續往下閱讀

中職年度總冠軍賽「台灣大賽」昨（17）日正式在台北大巨蛋開打，本次是味全龍對上中信兄弟的「龍象大戰」，吸引許多球迷搶票，預計七戰四勝的比賽中，第一場由味全龍拿下勝利，韓籍啦啦隊女神李多慧也公開一整天VLOG，從一大早八點半到晚上十點半，工時超過14小時直接累癱。李多慧的一天從早上八點半踏上車衝往大巨蛋開始，無止盡的彩排後，就開始敷面膜，補充蛋白質，然而就送上了啦啦隊的祕密「身體素顏霜」，大家都是靠它才會看起來白白亮亮。不久後，大家就開場表演，但因為李多慧有安排第二局之後的中場表演，因此她又開始趕場，奮力跳舞的她直呼：「腰真的快斷掉。」表演期間，味全龍也拿下贏得比賽的關鍵兩分，現場的所有人都開心到不行。成功贏得比賽後，李多慧又再次回到球場，跟團員們一起彩排今日比賽的開場舞，一直到晚上10點半左右才離開大巨蛋，工時超級長的一天但又特別幸福，最後她祝福自家球隊可以拿到年度總冠軍，忙碌的一天才結束。