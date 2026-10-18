我是廣告 請繼續往下閱讀

AI投資規模驚人 市場憂心企業舉債風險

Meta財報打頭陣 AI支出能否轉化獲利成關鍵

半導體指數本月跌12% 特斯拉、SpaceX財報接力

通膨升溫推高升息預期 美股面臨雙重考驗

人工智慧（AI）熱潮帶動美股牛市持續4年，但近期科技股接連回檔，市場開始擔憂AI投資規模過大、融資風險升高。隨著Meta、特斯拉及多家半導體大廠即將公布財報，華爾街將密切關注企業獲利能否跟上AI支出成長速度，這波財報季也被視為檢驗AI股漲勢能否延續的重要關卡。根據路透社報導，近期美國AI概念股走勢疲弱，半導體及科技硬體企業股價明顯下跌，包括戴爾科技（Dell Technologies）等公司均受到波及。大型科技股賣壓也拖累標普500指數，創下6月以來最大單週跌幅，不過距離本月創下的歷史高點仍僅約2%。法國外貿銀行投資管理公司（Natixis Investment Managers Solutions）投資組合策略師梅爾森（Garrett Melson）指出，市場情緒明顯轉趨不安，投資人對AI產業目前的發展階段存在高度不確定性。市場近期特別關注AI基礎設施擴張背後的融資問題。其中，負債約500億美元的AI雲端服務商CoreWeave，本週股價大幅下挫，進一步加深投資人對產業資金壓力的疑慮。德意志銀行及加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）近期也分別調降對科技類股的投資建議。德銀策略師9日指出，資金轉向科技股的行情已持續一段時間，短期風險報酬比不再具有吸引力。不過，科技股回檔之際，醫療保健及民生必需品類股反而出現上漲，顯示市場資金正逐漸轉向其他產業。美股財報季下週進入高峰。根據LSEG IBES預估，標普500指數成分股第三季獲利年增幅可望超過30%，市場期待企業繳出亮眼成績，支撐股市表現。其中，Meta將率先公布財報，成為觀察大型科技公司AI投資效益的重要指標。高盛預估，包括Meta在內的5家大型AI雲端基礎設施業者，明年合計資本支出可能增至約1.2兆美元。隨著企業持續投入龐大資金興建資料中心，投資人愈來愈在意這些支出何時能帶來實際回報。紐約梅隆銀行財富管理（BNY Wealth）資深股票分析師謝伊（Kevin Shea）指出，本次財報季最重要的觀察重點之一，就是大型科技企業的獲利成長速度，能否超越資本支出的增幅。Horizon Investment Services執行長卡爾森（Chuck Carlson）則提醒，隨著資金成本上升，AI基礎設施投資將變得更加昂貴，企業必須創造更高報酬，才能證明龐大支出的合理性。除了Meta，半導體設備商科林研發（Lam Research）及德州儀器（Texas Instruments）也將於下週三公布財報，市場將藉此評估半導體產業需求是否仍然強勁。費城半導體指數本月已下跌約12%，但今年以來仍上漲57%，遠高於標普500指數同期約12%的漲幅。個股方面，科林研發及德州儀器今年股價分別上漲54%與59%。此外，馬斯克旗下的特斯拉（Tesla）及新近上市的SpaceX也將公布財報，串流平台Netflix、消費品大廠寶僑（Procter & Gamble）及GE航太（GE Aerospace）同樣受到關注。除了企業財報，美國公債殖利率攀升及聯準會（Fed）可能進一步升息，也是影響股市的重要因素。美國本週公布的通膨數據高於預期，帶動市場對聯準會再次升息的押注。不過，期貨市場顯示，多數投資人仍預期聯準會將等到12月才進行今年第二次升息，而非在10月底的會議立即採取行動。瑞銀全球財富管理（UBS Global Wealth Management）分析師認為，只要企業財報持續強勁，美股仍有機會承受利率溫和上升的壓力。