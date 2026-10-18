薔琵颱風已經在昨天晚上升格為強烈颱風，氣象專家吳德榮表示，薔琵颱風目前還在持續增強當中，預計下周一、周二達到巔峰，目前根據最新歐洲模式系集模擬顯示，薔琵5天之後的行徑已大幅調整，系集模擬路徑大多繼續向西北西撲向台灣，向北迴轉的機率大幅降低，不過模擬路徑以及結構都還是有「不確定性」，應該要持續密切觀察。
今起天氣仍是「秋老虎型態」！下周三開始北部、東部變天
吳德榮在天氣專欄「洩天機教室」貼文指出，根據最新歐洲模式模擬顯示，今（18）日至下周二西半部晴朗穩定，東半部晴時多雲、偶有局部短暫降雨的機率，各地白天氣溫偏高，日夜溫差大，為「秋老虎」型態。
今天各地氣溫，北部21至35度、中部21至36度、南部22至36度、東部20至35度。吳德榮說，周三、周四東北季風增強，迎風面轉有雨、氣溫下降；周五、周六光復節連假各地受到薔琵颱風影響、劇烈程度跟路徑有關，有「不確定性」，需要再觀察。
薔琵強颱還在變胖「北轉機率變低」！不轉彎可能撞進台灣
吳德榮提到，最新中央氣象署颱風路徑潛勢預測圖顯示，薔琵在關島附近，向西北西朝台灣東方海面前進，已快速增強為強烈颱風，將續增強並漸擴大，預計周一、周二將達巔峰。
至於薔琵颱風最新路徑，吳德榮分析，最新歐洲模式系集模擬顯示，薔琵5天之後的行徑已大幅調整，系集模擬路徑大多繼續向西北西撲向台灣，向北迴轉的機率大幅降低，雖接近台灣的過程中，強度會漸減弱，但仍屬強颱，其所挾帶的風雨絕不可小覷；不過，模式模擬的路徑及結構，不確定性皆有隨時間擴大的限制，模式會再調整，應密切觀察。
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吳德榮在天氣專欄「洩天機教室」貼文指出，根據最新歐洲模式模擬顯示，今（18）日至下周二西半部晴朗穩定，東半部晴時多雲、偶有局部短暫降雨的機率，各地白天氣溫偏高，日夜溫差大，為「秋老虎」型態。
今天各地氣溫，北部21至35度、中部21至36度、南部22至36度、東部20至35度。吳德榮說，周三、周四東北季風增強，迎風面轉有雨、氣溫下降；周五、周六光復節連假各地受到薔琵颱風影響、劇烈程度跟路徑有關，有「不確定性」，需要再觀察。
吳德榮提到，最新中央氣象署颱風路徑潛勢預測圖顯示，薔琵在關島附近，向西北西朝台灣東方海面前進，已快速增強為強烈颱風，將續增強並漸擴大，預計周一、周二將達巔峰。
至於薔琵颱風最新路徑，吳德榮分析，最新歐洲模式系集模擬顯示，薔琵5天之後的行徑已大幅調整，系集模擬路徑大多繼續向西北西撲向台灣，向北迴轉的機率大幅降低，雖接近台灣的過程中，強度會漸減弱，但仍屬強颱，其所挾帶的風雨絕不可小覷；不過，模式模擬的路徑及結構，不確定性皆有隨時間擴大的限制，模式會再調整，應密切觀察。