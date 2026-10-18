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今起天氣仍是「秋老虎型態」！下周三開始北部、東部變天

今（18）日至下周二西半部晴朗穩定

周三、周四東北季風增強，迎風面轉有雨、氣溫下降；周五、周六光復節連假各地受到薔琵颱風影響、劇烈程度跟路徑有關

▲今（18）日至下周二西半部晴朗穩定，東半部晴時多雲、偶有局部短暫降雨的機率，各地白天氣溫偏高，日夜溫差大，為「秋老虎」型態。（圖／NOWNEWS資料照）

薔琵強颱還在變胖「北轉機率變低」！不轉彎可能撞進台灣

將續增強並漸擴大，預計周一、周二將達巔峰。

系集模擬路徑大多繼續向西北西撲向台灣，向北迴轉的機率大幅降低，雖接近台灣的過程中，強度會漸減弱，但仍屬強颱，其所挾帶的風雨絕不可小覷