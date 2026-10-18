LINE Pay驚傳75萬筆用戶個資在中國大陸暗網遭兜售，賣家開價僅399美元（約新台幣1.2萬元），消息曝光後引發用戶擔憂。對此，LINE Pay緊急發布聲明澄清，強調經資安部門調查，該批資料並非出自LINE Pay，內容甚至混有舊證券開戶紀錄、簡體字及中國大陸用語，與公司系統完全不符。LINE Pay已正式向法務部調查局報案，並提醒用戶小心假冒客服的詐騙訊息，切勿提供帳號密碼及簡訊驗證碼。
75萬筆個資暗網開賣？LINE Pay否認外洩
中國大陸暗網論壇「長安不夜城」（CABYC）出現販售台灣LINE Pay用戶個資的貼文，賣家宣稱掌握約75萬筆資料，內容包含姓名、手機號碼、身分證字號、生日、地址及財務驗證資訊，開價僅399美元，引起資安疑慮。不過，LINE Pay強調，這批資料並非來自公司系統，與LINE Pay完全無關。
LINE Pay指出，經資安部門深入調查，暗網賣家提供的資料是由網路資料混雜組成，無論客戶紀錄或資料欄位，均與LINE Pay系統格式不符，其中甚至出現陳舊的證券帳戶開戶訊息、簡體字及中國大陸用語，資料組成相當雜亂，明顯與LINE Pay業務無關。LINE Pay表示目前沒有任何證據顯示該批資料與公司系統有關，經評估，此次事件對公司財務及業務沒有重大影響。
LINE Pay已向調查局報案！提醒用戶防範假客服
針對暗網兜售個資事件，LINE Pay表示，已正式向法務部調查局報案，後續將持續關注事件發展，並適時對外說明最新資訊。同時提醒用戶提高警覺，避免不法人士趁機假冒客服進行詐騙，以下5點自保方式務必留意：
1.不輕信網路傳言：切勿相信未經證實的個資外洩消息。
2.小心假冒客服：若收到自稱LINE Pay客服的電話、簡訊或訊息，應提高警覺。
3.不提供帳號密碼：切勿向陌生人透露LINE Pay帳號密碼及個人敏感資訊。
4.不提供簡訊驗證碼：收到要求提供簡訊驗證碼（OTP）的訊息，切勿依照指示操作。
5.透過官方管道查證：若對帳戶安全有疑慮，應自行透過LINE Pay官方客服查詢，不要點擊來路不明的連結。
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中國大陸暗網論壇「長安不夜城」（CABYC）出現販售台灣LINE Pay用戶個資的貼文，賣家宣稱掌握約75萬筆資料，內容包含姓名、手機號碼、身分證字號、生日、地址及財務驗證資訊，開價僅399美元，引起資安疑慮。不過，LINE Pay強調，這批資料並非來自公司系統，與LINE Pay完全無關。
LINE Pay已向調查局報案！提醒用戶防範假客服
針對暗網兜售個資事件，LINE Pay表示，已正式向法務部調查局報案，後續將持續關注事件發展，並適時對外說明最新資訊。同時提醒用戶提高警覺，避免不法人士趁機假冒客服進行詐騙，以下5點自保方式務必留意：
1.不輕信網路傳言：切勿相信未經證實的個資外洩消息。
2.小心假冒客服：若收到自稱LINE Pay客服的電話、簡訊或訊息，應提高警覺。
3.不提供帳號密碼：切勿向陌生人透露LINE Pay帳號密碼及個人敏感資訊。
4.不提供簡訊驗證碼：收到要求提供簡訊驗證碼（OTP）的訊息，切勿依照指示操作。
5.透過官方管道查證：若對帳戶安全有疑慮，應自行透過LINE Pay官方客服查詢，不要點擊來路不明的連結。