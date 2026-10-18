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韓國天團BIGBANG於昨（17）日起在新加坡舉辦世界巡迴演唱會，但印尼最近連燒了好幾個月的森林大火，霧霾就這樣飄到了新加坡，使得當地空汙指數達到了非常高的數字，甚至是戶外演唱會能夠被取消的等級，為了讓演出順利舉行，主辦特別在現場設立飲水機，還發放N95口罩讓V.I.P（粉絲名）應急。印尼森林大火已經連燒了數個月，髒空氣也隨著季風到處飄到附近的國家，而鄰居新加坡就是苦主之一，已經連續多天都因為霧霾影響霧濛濛一片。根據新加坡環境局數據，最近空氣的污染指數（PSI）已經超過200，指數為「非常不健康」。而BIGBANG本次舉辦演唱會的場地是位於戶外的國家體育場，讓所有人都暴露在這種糟糕的環境下，怎麼想都不是一件正常的事，當地政府也公開霧霾對策，那就是24小時內污染指數超過300，就必須暫停所有室外活動，其中當然也包括BIGBANG演唱會。雖然數字並沒有超過取消標準，不過新加坡的空氣已經糟到讓人生病，因此主辦方在現場為粉絲準備了飲水機，以及N95口罩，讓大家都能無後顧之憂享受演唱會，但現場只有20％的人有佩戴口罩使用就是了。值得一提的是，演出時，太陽也聊到了新加坡的霧霾問題，「我有點擔心因為霧霾我可能看不到你們的臉，但大家猜怎樣，我從舞台上可以清楚看到大家的臉。」好心情並沒有被空氣問題給影響。