薔琵颱風昨晚快速增強為強烈颱風，氣象專家「林得恩」表示，薔琵未來將會持續往西轉西方向前進，未來七級暴風半徑可達到250公里至280公里，目前逼近台灣的機率已經增大，阻擋西行的兩大關鍵「太平洋高壓東退」、「中緯度槽線南壓較深」發生機率都已經不太高，預估下周五、六距離台灣最接近，屆時風雨影響閃不掉，民眾要隨時關注最新颱風動態，也要先整備防範。
暴風半徑恐肥到280km！林得恩：薔琵逼台機率變大
林得恩在「林老師氣象站」貼文指出，強烈颱風薔琵，繼續朝西轉西方向前進，根據中央氣象署今晨最新氣象資料評估顯示，薔琵颱風未來七級風暴風半徑可達250至280公里，十級風暴風半徑也在80至90公里，是個又大又強的颱風，下周五、六將是颱風最接近台灣的時間點，籲請民眾預先整備防範。
林得恩說，已經到了10月原本導引颱風的環境駛流場已經不再這麼強勢，這使得颱風運動變數轉趨複雜，也添加颱風路徑預報的困難度。目前各國主流數值模式及AI數值模式（包含EC-AIFS及AIGFS等）大多認為後續運動向西分量增加，也就是比較靠近台灣的機率是增大的。
林得恩提到，會阻擋薔琵颱風繼續偏西進行的2個環境條件，一個是太平洋高壓提早東退，薔琵颱風順勢北轉；另一個是中緯度槽線南壓較深，也有機會將薔琵颱風往東北方帶走。不過，目前評估起來，這2個環境條件發生的機率都不高。
薔琵颱風周四北轉超關鍵！光復節連假風雨幾乎閃不掉
氣象署也提到，強颱薔琵還有一些增強空間，周三前朝台灣東方海面前進，周四開始北轉，北轉角度會決定對台灣的影響，如果颱風越靠近，影響越明顯，如果颱風真的很靠近，預估周四、周五發警報，而周五、周六最靠近台灣時刻。
至於颱風中心是否可能登陸、風雨影響又是如何？氣象署則回應，目前各國模式有這樣的預報出現，但是路徑上都還要再觀察，目前周三、周四東北季風增強，迎風面溫度下降也變濕涼；周五、周六光復節連假期間，薔琵颱風或其外圍環流影響，目前初估北部、宜蘭降雨比較廣泛持續，有局部大雨機率，中部、花蓮、台東有局部短暫陣雨，其他地區也有降雨機率。
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林得恩在「林老師氣象站」貼文指出，強烈颱風薔琵，繼續朝西轉西方向前進，根據中央氣象署今晨最新氣象資料評估顯示，薔琵颱風未來七級風暴風半徑可達250至280公里，十級風暴風半徑也在80至90公里，是個又大又強的颱風，下周五、六將是颱風最接近台灣的時間點，籲請民眾預先整備防範。
林得恩說，已經到了10月原本導引颱風的環境駛流場已經不再這麼強勢，這使得颱風運動變數轉趨複雜，也添加颱風路徑預報的困難度。目前各國主流數值模式及AI數值模式（包含EC-AIFS及AIGFS等）大多認為後續運動向西分量增加，也就是比較靠近台灣的機率是增大的。
薔琵颱風周四北轉超關鍵！光復節連假風雨幾乎閃不掉
氣象署也提到，強颱薔琵還有一些增強空間，周三前朝台灣東方海面前進，周四開始北轉，北轉角度會決定對台灣的影響，如果颱風越靠近，影響越明顯，如果颱風真的很靠近，預估周四、周五發警報，而周五、周六最靠近台灣時刻。
至於颱風中心是否可能登陸、風雨影響又是如何？氣象署則回應，目前各國模式有這樣的預報出現，但是路徑上都還要再觀察，目前周三、周四東北季風增強，迎風面溫度下降也變濕涼；周五、周六光復節連假期間，薔琵颱風或其外圍環流影響，目前初估北部、宜蘭降雨比較廣泛持續，有局部大雨機率，中部、花蓮、台東有局部短暫陣雨，其他地區也有降雨機率。