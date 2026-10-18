我是廣告 請繼續往下閱讀

暴風半徑恐肥到280km！林得恩：薔琵逼台機率變大

薔琵颱風未來七級風暴風半徑可達250至280公里

下周五、六將是颱風最接近台灣的時間點

大多認為後續運動向西分量增加，也就是比較靠近台灣的機率是增大的。

▲目前各國主流數值模式及AI數值模式（包含EC-AIFS及AIGFS等）大多認為後續運動向西分量增加，也就是比較靠近台灣的機率是增大的。（圖/NCDR）

不過，目前評估起來，這2個環境條件發生的機率都不高。

薔琵颱風周四北轉超關鍵！光復節連假風雨幾乎閃不掉

周四開始北轉，北轉角度會決定對台灣的影響，如果颱風越靠近，影響越明顯

目前初估北部、宜蘭降雨比較廣泛持續，有局部大雨機率，中部、花蓮、台東有局部短暫陣雨，其他地區也有降雨機率。