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巴黎商店遭洗劫 多座城市市政廳被攻擊

警民衝突引爭議 示威者疑撿閃光彈遭炸斷手掌

抗議潮擴散歐洲 比利時、義大利及葡萄牙爆衝突

法國總統大選將至 經濟壓力加深政治危機

法國因生活成本飆漲、公共服務品質下降及教育資源不足，17日爆發全國性大規模示威，部分地區卻演變成嚴重暴力衝突。示威者縱火焚燒政府建築、洗劫商店，並與警方激烈對峙。法國政府估計約55萬人參與示威，工會則稱人數高達80萬，警方逮捕約1200人，超過150名警員受傷。抗議浪潮也延燒至比利時、義大利及葡萄牙等歐洲國家。綜合路透社、法新社及歐洲媒體報導，這波示威最初於上月在巴黎北部郊區的高中爆發，學生不滿教師短缺、校舍老舊及教育資源不足，隨後逐漸擴大為抗議物價、燃料價格上漲，以及社會不平等的全國性運動。法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）表示，17日全國約有55萬人參與示威，法國總工會（CGT）則估計約80萬人。多數民眾和平遊行，但部分激進人士趁機破壞公共設施、縱火及攻擊警察。巴黎部分示威者身穿黑衣、戴上面罩，與警方爆發激烈衝突。警方施放催淚瓦斯驅散群眾，但仍有商店及銀行遭到破壞。部分滋事者試圖闖入老佛爺百貨（Galeries Lafayette），另有Lacoste服飾店及電信業者SFR門市遭洗劫，多輛汽車也被縱火焚燒。暴力事件不只發生在首都。法國中部城市里摩日（Limoges）市政廳遭縱火，南部馬賽（Marseille）有示威者闖入市政廳並塗鴉破壞，里昂（Lyon）的旅遊服務中心也遭人放火。法國總理勒克努（Sébastien Lecornu）表示，全國約1200人因示威相關事件遭逮捕，超過150名警員受傷。他指責極左派激進團體及犯罪分子利用示威製造混亂，強調政府不會受到暴力威脅。總統馬克宏（Emmanuel Macron）也在社群平台X發文，表示將依法追究攻擊政府機關、商家及執法人員的滋事者，並呼籲社會共同維護和平示威的權利。除了示威者的暴力行為，法國警方的執法方式也引發爭議。法國媒體報導，一名示威者在衝突期間疑似撿起警方使用的閃光彈，導致手部遭炸斷。努涅斯已證實有人在警民衝突中失去一隻手，但事故細節仍待調查。此前，法國警方監督機關已針對至少24起涉嫌警察暴力執法事件展開調查。另一方面，法國警察工會UNSA公布影片，顯示多地警車遭群眾持棍棒及磚塊攻擊，並警告第一線警力已瀕臨負荷極限。部分示威者則強調，多數參與者只是希望政府正視民生問題，不應讓少數滋事者的暴力行為掩蓋抗議訴求。受到法國示威浪潮影響，歐洲其他國家17日也出現抗議活動。比利時首都布魯塞爾有數百名年輕人上街，抗議教育成本上升及高等教育改革，部分民眾與警方發生衝突。葡萄牙首都里斯本則有數萬人示威，抗議房價及生活成本飆升。當地房價自2017年以來已翻倍，住房負擔成為民眾主要不滿來源。義大利米蘭也爆發反高物價示威，警方在市中心大教堂廣場施放催淚瓦斯驅散人群；波隆那（Bologna）則出動水砲處理暴力衝突，並逮捕7人。此外，阿爾巴尼亞連續第5天爆發學生示威，抗議政府貪腐、就業機會不足及教育品質不佳，要求總理拉瑪（Edi Rama）下台，警方則以疑似橡膠子彈驅散群眾。這波示威規模已超越過去「黃背心運動」高峰時期的參與人數，但仍低於2023年反對退休制度改革的抗議規模。隨著法國明年即將舉行總統大選，馬克宏政府面臨經濟與政治雙重壓力。法國政府試圖削減公共債務，卻未能有效安撫金融市場，政府借貸成本更攀升至20多年來高點。