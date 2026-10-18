薔琵颱風昨晚升格成「強烈颱風」，不僅只花18小時就從中颱變成強颱，移動路徑經過一天也大幅修正，中央氣象署最新公布「120小時暴風侵襲機率」，目前多個縣市全部都已經突破3成，原本全台灣各地都是10%至12%之間，現在許多都突破30%以上，一天就暴漲三倍，雖然目前路徑還有待觀察，但因為颱風靠近時剛好卡到光復節連假，如有出遊規劃的民眾，一定要密切留意颱風最新動態！
薔琵颱風最新暴風侵襲率出爐！一天時間全台灣暴漲3倍
根據氣象署最新發布「各主要城市120小時暴風侵襲機率」，其中北部地區、中部地區以及東部地區全部突破3成以上，最高為花蓮、綠島蘭嶼有38%；西半部的南部地區像是台南、高雄則也有28%；機率最低的則是離島的連江縣、金門縣，分別為23%以及17％。
然而比較值得注意的是，原本前一天公布的數據中，全台灣幾乎落在10%至12%之間，結果路徑調整過後，幾乎全台灣暴風侵襲機率都翻漲了3倍以上。目前各模式普遍看法大多認為後續運動向西分量增加，也就是比較靠近台灣的機率是增大的，但實際上還是要再持續觀測，路徑都還是有不確定性。
薔琵颱風警報時間周四、周五！光復節連假全台灣天氣受影響
氣象署提到，薔琵颱風目前持續穩定往西行，直到周四會開始北轉，北轉的角度將會決定對台灣的影響程度，如果颱風真的很靠近，預估周四、周五會發警報，而周五、周六就會是薔琵颱風最靠近台灣、影響最劇烈的時刻。
「目前仍然不排除颱風會登陸台灣」，氣象署說，路徑上都還要再觀察，目前各國模式還是有薔琵登陸的預報出現，但能確定的是，周五、周六光復節連假期間，薔琵颱風或其外圍環流影響天氣，初估北部、宜蘭降雨比較廣泛持續，有局部大雨機率，中部、花蓮、台東有局部短暫陣雨，其他地區也有降雨機率，影響將會滾動式隨著路徑變化調整。
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根據氣象署最新發布「各主要城市120小時暴風侵襲機率」，其中北部地區、中部地區以及東部地區全部突破3成以上，最高為花蓮、綠島蘭嶼有38%；西半部的南部地區像是台南、高雄則也有28%；機率最低的則是離島的連江縣、金門縣，分別為23%以及17％。
然而比較值得注意的是，原本前一天公布的數據中，全台灣幾乎落在10%至12%之間，結果路徑調整過後，幾乎全台灣暴風侵襲機率都翻漲了3倍以上。目前各模式普遍看法大多認為後續運動向西分量增加，也就是比較靠近台灣的機率是增大的，但實際上還是要再持續觀測，路徑都還是有不確定性。
氣象署提到，薔琵颱風目前持續穩定往西行，直到周四會開始北轉，北轉的角度將會決定對台灣的影響程度，如果颱風真的很靠近，預估周四、周五會發警報，而周五、周六就會是薔琵颱風最靠近台灣、影響最劇烈的時刻。
「目前仍然不排除颱風會登陸台灣」，氣象署說，路徑上都還要再觀察，目前各國模式還是有薔琵登陸的預報出現，但能確定的是，周五、周六光復節連假期間，薔琵颱風或其外圍環流影響天氣，初估北部、宜蘭降雨比較廣泛持續，有局部大雨機率，中部、花蓮、台東有局部短暫陣雨，其他地區也有降雨機率，影響將會滾動式隨著路徑變化調整。