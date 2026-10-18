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薔琵颱風最新暴風侵襲率出爐！一天時間全台灣暴漲3倍

其中北部地區、中部地區以及東部地區全部突破3成以上，最高為花蓮、綠島蘭嶼有38%；西半部的南部地區像是台南、高雄則也有28%；機率最低的則是離島的連江縣、金門縣，分別為23%以及17％。

全台灣幾乎落在10%至12%之間，結果路徑調整過後，幾乎全台灣暴風侵襲機率都翻漲了3倍以上。

▲「各主要城市120小時暴風侵襲機率」，其中以北部地區、中部地區以及東部地區全部突破3成以上，最高為花蓮、綠島蘭嶼有38%，跟前一天相比翻了三倍以上。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

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