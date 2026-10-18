蘋果首款摺疊手機iPhone Duo預購前就已經傳出貨量少，全球都會大缺貨的情況，16日晚間開放預購果然造成搶購，Apple官網預估交貨時間甚至延到2027年1月。眼看新機一機難求，黃牛也趁機炒價，Threads出現賣家宣稱能在上市當天交機，但要加價2萬元，轉手開價高達94900元，讓不少人驚呼「太扯了」。
iPhone Duo官網交貨排到2027年1月
iPhone Duo是蘋果首款摺疊手機，台灣售價74900元起，預計10月23日正式上市。不過，新機預購才剛開跑，就出現供不應求的情況，首批10月23日出貨名額在短短10分鐘內售罄，星光白色、夜空色各容量都相當搶手，官網預估到貨時間一度延至2027年1月22日，晚一步下單，就可能得等上3個月才能拿到新機。
黃牛搶先加價2萬元
眼看iPhone Duo缺貨情況越來越嚴重，網路上也開始出現加價轉售消息。社群平台Threads有賣家宣稱，手上握有10月23日上市當天的首批取貨名額，願意加價轉售，但條件是買家必須多付2萬元，才能在第一時間拿到新機。
以256GB版本官方售價74900元計算，加價後來到94900元，溢價幅度約27%。除了Threads，臉書也陸續出現加價5000元至1萬元不等的轉售貼文。海外市場更誇張，eBay有賣家將iPhone Duo頂規2TB版本開價超過新台幣23萬元，256GB版本甚至喊出近22萬元的價格。
民眾直呼「黃牛價要噴了」
看到交期越排越久，有網友直呼「12月太扯吧，黃牛價要噴了」，還有人抱怨「買這麼多年第一次沒搶到」、「準備排到跨年去囉，這備貨量真可憐」，也有果粉因為搶不到第一批，氣得直接取消訂單。不過，也有網友認為，搶購熱潮可能只是因為蘋果首次推出摺疊手機，許多人想搶先體驗，等正式上市一段時間後，供貨情況仍可能改善，不必急著加價向黃牛購買。
iPhone Duo缺貨怎麼買？小心加價買到一場空
iPhone Duo預計10月23日正式上市，除了Apple官網及直營店，電信業者、授權經銷商與電商平台也有販售，想入手的民眾可以多比較各通路的庫存及交貨時間，不一定得花大錢向黃牛購買。尤其目前手機尚未正式上市，部分轉售者手中可能只有預購訂單，並非實際現貨。若透過社群平台交易，務必確認手機容量、顏色、購買憑證及交貨方式，避免提前匯款給身分不明的賣家，以免多花了2萬元，最後卻買到一場空。
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iPhone Duo是蘋果首款摺疊手機，台灣售價74900元起，預計10月23日正式上市。不過，新機預購才剛開跑，就出現供不應求的情況，首批10月23日出貨名額在短短10分鐘內售罄，星光白色、夜空色各容量都相當搶手，官網預估到貨時間一度延至2027年1月22日，晚一步下單，就可能得等上3個月才能拿到新機。
眼看iPhone Duo缺貨情況越來越嚴重，網路上也開始出現加價轉售消息。社群平台Threads有賣家宣稱，手上握有10月23日上市當天的首批取貨名額，願意加價轉售，但條件是買家必須多付2萬元，才能在第一時間拿到新機。
以256GB版本官方售價74900元計算，加價後來到94900元，溢價幅度約27%。除了Threads，臉書也陸續出現加價5000元至1萬元不等的轉售貼文。海外市場更誇張，eBay有賣家將iPhone Duo頂規2TB版本開價超過新台幣23萬元，256GB版本甚至喊出近22萬元的價格。
民眾直呼「黃牛價要噴了」
看到交期越排越久，有網友直呼「12月太扯吧，黃牛價要噴了」，還有人抱怨「買這麼多年第一次沒搶到」、「準備排到跨年去囉，這備貨量真可憐」，也有果粉因為搶不到第一批，氣得直接取消訂單。不過，也有網友認為，搶購熱潮可能只是因為蘋果首次推出摺疊手機，許多人想搶先體驗，等正式上市一段時間後，供貨情況仍可能改善，不必急著加價向黃牛購買。
iPhone Duo缺貨怎麼買？小心加價買到一場空
iPhone Duo預計10月23日正式上市，除了Apple官網及直營店，電信業者、授權經銷商與電商平台也有販售，想入手的民眾可以多比較各通路的庫存及交貨時間，不一定得花大錢向黃牛購買。尤其目前手機尚未正式上市，部分轉售者手中可能只有預購訂單，並非實際現貨。若透過社群平台交易，務必確認手機容量、顏色、購買憑證及交貨方式，避免提前匯款給身分不明的賣家，以免多花了2萬元，最後卻買到一場空。