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▲ikura親自到北海道催票，街頭自彈自唱給路人聽。（圖／翻攝自X@ikutalilas）

日本天團YOASOBI將於11月14、15日在北海道札幌巨蛋舉辦專場演唱會，但門票似乎賣得不如預期，因此昨（17）日主唱ikura直接拿著麥克風和吉他，在札幌街頭自彈自唱，前方還放了紙板「YOASOBI演唱會要來喔！」在日本，能夠開巨蛋演唱會是要有非常高人氣才能辦到的事，而其中所有演唱會中，最考驗人氣的地點就是「北海道札幌巨蛋」，因為北海道地廣人稀，再加上人口相當分散，就算是YOASOBI的粉絲，也不一定會特別飛到北海道看演出，更何況是當地居民，因此在台灣演唱會秒殺的YOASOBI，到了北海道卻成了開場前都還有票可以隨便買的狀況。為了促進演唱會買氣，YOASOBI主唱ikura直接抱著吉他現身札幌街頭，像過去街頭藝人時期一樣在路邊唱歌，一連帶來新曲〈咲き誇れ〉、知名神曲〈夜に駆ける〉、〈あの夢をなぞって〉，其中〈咲き誇れ〉更是第一次公開演唱，吸引許多道民圍觀。搞笑的是，表演結束後，ikura說了「大家好，我是YOASOBI」的瞬間，後面有一位只聽歌不認識人的路人，露出了超爆笑表情，不敢相信自己在路邊散步，就碰到了天團成員。演出影片在社群公開後，讓許多抽不到YOASOBI大巨蛋演唱會的台灣粉絲看傻，「台灣：溢出上十倍，北海道：賣不完」、「立刻開始查札幌機票」、「你是說我們在台灣想看沒票的人，在日本免費唱給路人聽嗎？」、「當年傳說如果想看嵐的演唱會，就抽北海道的，比較容易中。」