我是廣告 請繼續往下閱讀

罹難人數增至19人 警方調監視器追查責任

莫迪致哀並宣布補償 印度大型集會安全再受關注

印度東部西孟加拉邦首府加爾各答（Kolkata）17日晚間發生嚴重踩踏事故。當時大批民眾聚集參加印度教杜爾迦女神節（Durga Puja）慶典，不料現場突然降下大雨，群眾在混亂中相互推擠，造成至少19人死亡、25人受傷，罹難者包括一名年僅7歲的女童。印度總理莫迪（Narendra Modi）對此表達哀悼，當局已調閱監視器畫面，調查事故原因及現場人流管制是否存在疏失。綜合法新社、BBC及印度媒體報導，事故發生在加爾各答北部一處杜爾迦女神節慶典會場。當時大批信徒聚集在臨時搭建的祭祀棚（pandal）外，準備入內參拜女神杜爾迦神像，現場卻突然下起大雨，導致人群陷入混亂。一名現場高階警官透露，當晚降雨後，現場廣播引發騷動，原本在祭祀棚外等候的民眾開始推擠、拉扯並向前衝，部分人因此跌倒，隨即發生踩踏事故。根據《印度快報》取得的事發前影片，慶典現場早已擠滿等待入場的民眾，周邊通道相當狹窄，一次僅能容納少數人通行，可能進一步加劇人群推擠的危險。西孟加拉邦首席部長阿迪卡里（Suvendhu Adhikari）最初宣布事故造成17人死亡，隨後印度報業托拉斯（PTI）引述最新消息指出，死亡人數已增加至19人，另有25人受傷。阿迪卡里表示，罹難者包括一名7歲女童。當局初步公布時已有6名死者完成身分確認，後續至少9具遺體已交還家屬。事故發生後，醫護人員緊急將傷者送往醫院，其中包括一名受傷警員。現場也可見罹難者家屬悲痛相擁，等待親人消息。警方已取得慶典現場的監視器畫面，將進一步釐清事故經過，並追究可能未妥善執行人流管制的人員責任。印度總理莫迪在社群平台發文表示，對加爾各答發生踩踏事故深感悲痛，向罹難者家屬致哀，並祝福傷者早日康復。莫迪辦公室宣布，將向每名罹難者家屬發放20萬印度盧比補償金，傷者則可獲得5萬盧比。印度內政部長夏哈（Amit Shah）也表示，當局正全力提供傷者所需醫療協助。印度過去多次在宗教活動及大型集會發生致命踩踏事故，現場人流管制不足與安全措施不完善經常受到質疑。2024年，北方邦一場印度教宗教集會發生踩踏事故，造成121人死亡。2025年，大壺節（Kumbh Mela）宗教活動也曾發生踩踏，導致30人喪命；同年，南部坦米爾那都邦一場政治造勢活動發生踩踏，造成36人死亡。