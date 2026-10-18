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「KD」休士頓火箭隊球星杜蘭特（Kevin Durant）對前東家鳳凰城太陽隊老闆伊許比亞（Mat Ishbia）在社群平台上發表的言論不滿，再次展現這名球星敏感的個性。伊許比亞日前在受訪時坦言，當年透過重磅交易引進杜蘭特並非好的決策，因為找來超級球星並不等同於能拿下總冠軍；這番言論立刻引來杜蘭特的強烈不滿，在網路上公開回嗆太陽老闆「你應該有機會就謝謝我」，雙方隔空交火引發全美球迷高度關注。爭端起因於伊許比亞近期接受《CNBC Sport》專訪時，回顧了自己2023年2月以40億美元買下太陽隊後的操盤歷程。當時他甫上任便發動震撼聯盟的大交易，送走布里吉斯（Mikal Bridges）、強森（Cameron Johnson）與多個首輪選秀權，從布魯克林籃網隊（Brooklyn Nets）換來杜蘭特。然而杜蘭特效力太陽的兩季半期間，球隊僅贏得一個季後賽系列賽。伊許比亞直言：「我學到最大的教訓，並非針對杜蘭特個人好壞，而是我們必須確立鳳凰城的文化與願景並貫徹到底。剛開始我沒有這麼做，我只是單純用砸錢來解決問題。事實證明，引進像杜蘭特這樣的超級天才球員，並不一定能換來總冠軍。」這段訪問曝光後，杜蘭特隨即在社群平台X上發文反擊，並標註「怪罪KD」（#blameKD）寫道：「怪罪KD吧，儘管KD在36歲依然維持頂級水準，還幫你換回了你深愛的『球隊文化』。這傢伙表現得好像我酒駕被捕一樣。」外媒分析，杜蘭特提及酒駕一詞，疑似暗酸去年夏天作為交易籌碼被換到太陽的布魯克斯（Dillon Brooks）。伊許比亞隨後現身留言區試圖降溫：「你顯然沒看完整影片，我並沒有怪你。但我對目前在鳳凰城建立的文化很滿意，我們現在擁有了對的球員與對的專注度。祝你在休士頓新賽季順利。」然而杜蘭特並未就此罷休，再度辛辣回嗆：「你逮到機會就應該感謝我，至少你不用付我一筆離譜的巨額薪水，然後眼睜睜看著我去替別的球隊打球。」這句話則被外界視為在狠酸太陽去年夏天裁掉並以分期支付龐大薪資的畢爾（Bradley Beal）。杜蘭特目前正準備迎接在火箭隊的第二個賽季，火箭與太陽本季將交手三次，雙方首場對決預計於11月7日在鳳凰城點燃戰火，這場老闆與昔日招牌球星之間的言詞交鋒，勢必讓兩隊的交手增添更多火藥味。