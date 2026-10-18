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薔琵颱風已經是強颱「還在增強」！最新路徑不排除登陸台灣

目前強度還在持續增強當中，預計下周一、二達到巔峰，七級暴風半徑最肥可以長到280公里左右。

各模式大多認為向西移動分量機率增大，也就是不排除會登陸台灣或者距離台灣非常近。

預估周四、周五發警報，薔琵颱風則是周五、周六距離台灣最近。

▲目前最新路徑預估，各模式大多認為向西移動分量機率增大，也就是不排除會登陸台灣或者距離台灣非常近。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

薔琵颱風風雨影響初估！一切等路徑確定再說

基本上下周五、周六光復連假期間都會影響台灣天氣

若是未來2天預測路徑變化不大，那麼「薔琵颱風登陸台灣的機率就很高了」。

▲薔琵颱風不論是走西行還是北轉的路徑，基本上下周五、周六光復連假期間都會影響台灣天氣，不過實際風雨影響還是要看最終路徑而定。（圖/台灣颱風論壇臉書）

薔琵颱風最新暴風侵襲率出爐！停班停課時間卡在連假

其中北部地區、中部地區以及東部地區全部突破3成以上，最高為花蓮、綠島蘭嶼有38%

至於停班停課的時間點，最有可能就是下周五、周六，如果颱風距離台灣非常近，很可能兩天都停班停課