薔琵颱風昨晚猛爆性增強，成為今年第9個強烈颱風，目前仍然持續增強當中，範圍也持續擴大，路徑修正之後，現在直接撲向台灣的機率已經增大，由於剛好下周末是光復節連假，不少人也都非常關心颱風動態。《NOWNEWS》整理薔琵颱風最新位置、預估路徑、警報時間點、風雨影響、暴風侵襲率以及停班停課資訊，提供民眾一文掌握最新颱風動態消息。
薔琵颱風已經是強颱「還在增強」！最新路徑不排除登陸台灣
根據中央氣象署最新資料顯示，薔琵颱風今天清晨2時中心位置在北緯13.1度、東經144.8度，以每小時22公里速度向西進行，中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺、瞬間最大陣風每秒65公尺，七級風平均暴風半徑200公里、十級風平均暴風半徑80公里，目前強度還在持續增強當中，預計下周一、二達到巔峰，七級暴風半徑最肥可以長到280公里左右。
目前最新路徑預估，各模式大多認為向西移動分量機率增大，也就是不排除會登陸台灣或者距離台灣非常近。氣象署表示，周三前朝台灣東方海面前進，周四開始北轉，北轉角度會決定對台灣的影響，如果颱風越靠近，影響越明顯，如果颱風真的很靠近，預估周四、周五發警報，薔琵颱風則是周五、周六距離台灣最近。
薔琵颱風風雨影響初估！一切等路徑確定再說
氣象署表示，薔琵颱風不論是走西行還是北轉的路徑，基本上下周五、周六光復連假期間都會影響台灣天氣，目前初估北部、宜蘭降雨比較廣泛持續，有局部大雨機率，中部、花蓮、台東有局部短暫陣雨，其他地區也有降雨機率。
由於目前預報還是有可能會登陸台灣，氣象局前局長鄭明典表示，若是未來2天預測路徑變化不大，那麼「薔琵颱風登陸台灣的機率就很高了」。如果到時候更確定會登陸的話，風雨影響就會更劇烈，民眾要隨時觀測最新天氣狀況，一切都等路徑確定再說。
薔琵颱風最新暴風侵襲率出爐！停班停課時間卡在連假
根據氣象署最新「各主要城市120小時暴風侵襲機率」，其中北部地區、中部地區以及東部地區全部突破3成以上，最高為花蓮、綠島蘭嶼有38%；西半部的南部地區像是台南、高雄則也有28%；機率最低的則是離島的連江縣、金門縣，分別為23%以及17％。
至於停班停課的時間點，最有可能就是下周五、周六，如果颱風距離台灣非常近，很可能兩天都停班停課，不過由於當時剛好是光復節連假期間，周六本來就很多上班族放假影響不大，實際周五會不會放假，還有待颱風靠近一點才比較能確定機率，民眾下周一定要密切關注颱風動態訊息，尤其連假如果有安排出遊的話，恐怕要暫時取消。
資料來源：中央氣象署、台灣颱風論壇、鄭明典臉書
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根據中央氣象署最新資料顯示，薔琵颱風今天清晨2時中心位置在北緯13.1度、東經144.8度，以每小時22公里速度向西進行，中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺、瞬間最大陣風每秒65公尺，七級風平均暴風半徑200公里、十級風平均暴風半徑80公里，目前強度還在持續增強當中，預計下周一、二達到巔峰，七級暴風半徑最肥可以長到280公里左右。
目前最新路徑預估，各模式大多認為向西移動分量機率增大，也就是不排除會登陸台灣或者距離台灣非常近。氣象署表示，周三前朝台灣東方海面前進，周四開始北轉，北轉角度會決定對台灣的影響，如果颱風越靠近，影響越明顯，如果颱風真的很靠近，預估周四、周五發警報，薔琵颱風則是周五、周六距離台灣最近。
氣象署表示，薔琵颱風不論是走西行還是北轉的路徑，基本上下周五、周六光復連假期間都會影響台灣天氣，目前初估北部、宜蘭降雨比較廣泛持續，有局部大雨機率，中部、花蓮、台東有局部短暫陣雨，其他地區也有降雨機率。
由於目前預報還是有可能會登陸台灣，氣象局前局長鄭明典表示，若是未來2天預測路徑變化不大，那麼「薔琵颱風登陸台灣的機率就很高了」。如果到時候更確定會登陸的話，風雨影響就會更劇烈，民眾要隨時觀測最新天氣狀況，一切都等路徑確定再說。
根據氣象署最新「各主要城市120小時暴風侵襲機率」，其中北部地區、中部地區以及東部地區全部突破3成以上，最高為花蓮、綠島蘭嶼有38%；西半部的南部地區像是台南、高雄則也有28%；機率最低的則是離島的連江縣、金門縣，分別為23%以及17％。
至於停班停課的時間點，最有可能就是下周五、周六，如果颱風距離台灣非常近，很可能兩天都停班停課，不過由於當時剛好是光復節連假期間，周六本來就很多上班族放假影響不大，實際周五會不會放假，還有待颱風靠近一點才比較能確定機率，民眾下周一定要密切關注颱風動態訊息，尤其連假如果有安排出遊的話，恐怕要暫時取消。