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密爾瓦基釀酒人隊在國家聯盟冠軍系列賽（NLCS）第4戰以6：4逆轉擊敗洛杉磯道奇隊，以4連勝橫掃之姿挺進世界大賽，成功報了上季遭對手橫掃的一箭之仇。在賽後的封王慶祝派對中，釀酒人球員被爆出在客場休息室內刻意以大音量播放大谷翔平的應援曲《Feeling Good》慶功，這項被外界視為帶有嘲諷意味的舉動，在社群網路上引發激烈論戰。釀酒人此次在系列賽展現強大韌性，連4場比賽都在落後局面下逆轉取勝，創下睽違44年再度闖進世界大賽的壯舉。全隊賽後在道奇球場的客隊更衣室內瘋狂開香檳慶祝。美國體育電視網《FOX Sports》記者、同時也是紐約《每日新聞》（Daily News）專欄作家的托薩爾（Deesha Thosar）在社群平台爆料，釀酒人球員在更衣室內噴灑香檳時，以極大音量播放大谷翔平本季的登場曲——麥可布雷（Michael Buble）的經典名曲《Feeling Good》。全隊伴隨著音樂狂歡嗨翻，更興奮地接連開香檳慶祝，似乎藉此向遭到淘汰的道奇招牌球星隔空示威。釀酒人在本屆國聯冠軍賽中對大谷翔平祭出嚴密防線，儘管第4戰被大谷敲出一發三分砲，但系列賽整體將大谷的打擊率壓低至2成31、整體攻擊指數（OPS）僅0.462，幾乎完全封鎖大谷的攻擊破壞力，成為球隊橫掃晉級的關鍵，或許也因此讓釀酒人球員真的感到無比「暢快」（Feeling Good）。然而，這項帶有挑釁意味的舉動在網路上曝光後引爆軒然大波。大批球迷為帶傷拚戰的大谷抱不平，紛紛痛批此舉缺乏運動家精神：「太沒品了」、「大谷在輸球後依然展現風度稱讚釀酒人是支優秀的隊伍，釀酒人卻連起碼的敬意都沒有」、「馬上就會迎來現世報」。不過也有另一派聲音為釀酒人護航，認為這純粹是競技運動中的心理釋放：「贏家本來就有權利慶祝」、「這反而證明了大谷在聯盟中的巨大影響力，擊敗他才會讓人如此興奮」、「這只是傳統的運動慶祝文化罷了」。