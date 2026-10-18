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薔琵一夜升級強颱路徑正對台灣

▲薔琵颱風17日晚間升級為強烈颱風，中央氣象署預測路徑朝台灣東方海面前進，未來是否登陸台灣，仍須觀察副熱帶高壓變化。（圖／中央氣象署）

副熱帶高壓偏強！薔琵路徑恐再往南修 下週三北台灣降溫

薔琵23、24日最接近台灣！最快下週三發海警

強烈颱風「薔琵」來勢洶洶！昨（17）日晚間8時正式升級為強烈颱風，最新預測路徑直指台灣，恐怕對下週天氣帶來劇烈影響。！此外，台灣上空副熱帶高壓偏強，也讓颱風路徑再往南修正的可能性提高，未來兩天將是觀察關鍵。根據中央氣象署最新資料，薔琵17日晚間8時增強為強烈颱風，18日凌晨2時中心位於北緯13.1度、東經144.8度，以每小時22公里速度向西移動，中心氣壓降至915百帕，近中心最大風速達每秒53公尺，七級風平均暴風半徑擴大至200公里，強度持續增強。鄭明典在臉書發文指出，薔琵已經升級為強烈颱風，目前官方預測路徑正對著台灣，若未來兩天路徑沒有太大變化，登陸台灣的機率就很高，提醒民眾務必密切關注後續發展。鄭明典進一步分析，目前台灣上空500百帕高度的副熱帶高壓帶偏強，這項變化將帶來兩大影響。首先是「秋老虎」天氣持續到20日，由於副熱帶高壓勢力仍強，台灣近期天氣依舊偏熱，不過隨著北方冷高壓逐漸接近，加上薔琵颱風的低壓系統逼近，週三（21日）起台灣周邊將轉為偏北風環境，北部白天高溫明顯下降。第二個影響則是薔琵颱風路徑可能再往南修正。鄭明典指出，副熱帶高壓偏強，將提高薔琵路徑往南修正的機率，未來颱風究竟會在台灣東方海面北轉，還是持續往西靠近台灣，仍須留意中央氣象署最新預報。中央氣象署預報員張承傳先前指出，薔琵預計22日抵達台灣東部外海，23日至24日最接近台灣，後續路徑將取決於太平洋高壓的強弱。如果高壓持續偏強，颱風可能無法順利北轉，不排除直接通過台灣，最快21日或22日有發布海上颱風警報的可能。