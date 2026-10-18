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席勒本益比突破40倍 逼近2000年網路泡沫水準

AI龍頭已創造實際獲利 與當年網路泡沫不同

科技巨頭未來3年砸逾3兆美元 投資回報成隱憂

高估值不等於股災將至 分析建議適度分散投資

美股近年在人工智慧（AI）熱潮帶動下持續走高，標普500指數自2022年熊市低點以來，累計上漲約115%，但市場估值也攀升至歷史罕見水準。其中，用於衡量股市長期估值的「席勒本益比」（CAPE）已突破40倍，逼近2000年網路泡沫破裂前的高點。市場分析指出，儘管當前AI龍頭企業獲利能力遠勝當年科技公司，但若龐大的AI基礎建設投資未能帶來預期回報，仍可能引發股市修正。根據美國財經媒體《The Motley Fool》分析，標普500指數自2022年10月觸底後，4年間累計上漲約115%，換算年化報酬率約21%，超過包含股息在內、約10%的長期歷史平均水準兩倍。不過，股市不可能永遠維持高於歷史平均的報酬率。當市場經歷一段強勁漲勢後，未來可能出現報酬率下降的「均值回歸」現象，雖不代表股災即將發生，但目前的高估值仍值得投資人警惕。席勒本益比又稱週期調整本益比（CAPE），透過標普500指數價格與過去10年經通膨調整後的平均企業獲利進行比較，降低短期獲利波動的影響，用來評估股市是否過度昂貴。歷史上，標普500指數的CAPE平均約為17.8倍，但截至2026年10月，已攀升至約41倍，處於極為罕見的高檔。回顧歷史，1929年美國股市崩盤前，CAPE曾接近33倍，隨後道瓊工業指數在1929年至1932年間暴跌89%。1999年網路泡沫高峰期間，CAPE也曾突破40倍，最高接近44倍。隨著泡沫破裂，標普500指數在2000年3月至2002年10月間下跌49%，那斯達克綜合指數更重挫77%。分析指出，當前AI熱潮與當年的網路革命有相似之處，投資人都願意為可能主導未來產業的企業支付較高股價，但兩者仍存在關鍵差異。相較於1990年代末期許多科技新創缺乏穩定營收、甚至尚未獲利，如今的AI產業龍頭已建立成熟商業模式，並持續創造實質收入。例如，輝達（Nvidia）受惠於AI晶片需求激增，企業獲利隨股價同步成長；美光科技（Micron）則因高頻寬記憶體（HBM）及先進DRAM需求強勁而受益。Google母公司Alphabet除了擁有穩定獲利的廣告業務，也持續擴展雲端運算及AI服務。因此，部分AI企業的預估本益比仍有獲利成長作為支撐，不能單純將目前的科技股熱潮與2000年網路泡沫畫上等號。不過，分析認為，AI產業未來能否維持高速成長，仍高度仰賴大型科技公司持續投入鉅額資金興建資料中心。根據摩根士丹利預估，微軟、亞馬遜、Alphabet、Meta及甲骨文（Oracle）等5大雲端基礎設施業者，2026年資本支出將接近8000億美元，2027年增加至1.2兆美元，2028年更可能達到1.4兆美元，3年合計約3.4兆美元。這些投資雖為輝達、美光及其他半導體供應商創造龐大商機，但也意味著科技巨頭必須犧牲部分原可用於股票回購、提高股息的資金。若AI基礎建設無法在預期時間內產生足夠報酬，投資人可能重新評估科技企業的支出規模，進而對股價造成壓力。面對美股連續多年大漲、估值處於歷史高檔的情況，分析認為，投資人可考慮適度獲利了結，尤其是投資組合過度集中於AI科技股者，可減碼部分漲幅較大的持股，以降低市場修正時的衝擊。不過，這不代表應該全面出清股票。除了AI科技公司，資料中心建設帶動的工業設備、電力基礎設施，以及受惠於電力和天然氣需求增加的能源、公用事業類股，也可能提供不同的投資機會。分析強調，CAPE主要用於評估股市長期估值及未來報酬潛力，並無法準確預測股市何時下跌。即使估值偏高，也不代表市場短期內必然崩盤，投資人更應留意持股集中風險，以及企業實際獲利能否支撐目前的股價。