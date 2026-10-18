強烈颱風「薔琵」猛爆增強，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，薔琵短短18小時就從中度颱風升級為強烈颱風，成為今年第9個強颱，而且未來還會持續增強，暴風圈也將進一步擴大。從關島雷達影像可見，薔琵颱風眼清晰，核心結構相當紮實。最新Google AI系集預報更顯示，靠近台灣的預測成員又增加，中央氣象署預估，薔琵23日至24日最接近台灣，後續是否登陸仍須密切觀察。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書發文指出，薔琵颱風猛爆增強，短短18小時就從中颱躍升強颱，成為今年第9個強烈颱風，而且未來還會持續增強，暴風範圍也將進一步擴大。從關島雷達影像，只見薔琵颱風眼清晰可見，核心結構相當完整，外圍螺旋雨帶既紮實又廣泛，顯示颱風發展相當旺盛。
根據中央氣象署18日凌晨2時最新資料，薔琵中心位於北緯13.1度、東經144.8度，也就是鵝鑾鼻東南東方約2710公里海面上，中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，七級風平均暴風半徑達200公里。
更值得注意的是，薔琵未來還有增強空間，氣象署預測，18日至20日近中心最大風速可能增強至每秒58公尺，中心氣壓降至900百帕，七級風暴風半徑也可能逐漸擴大至280公里，意味著颱風不只強度驚人，影響範圍也可能持續增加。
AI最新路徑更靠近台灣！颱風論壇：分歧仍存在
薔琵究竟會不會登陸台灣？「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前AI系集預測的大方向仍是朝台灣至日本宮古島之間靠近，而且與先前預報相比，靠近台灣的系集成員又多了一些，整體預報趨勢大致穩定。不過雖然多次預報都顯示薔琵朝台灣附近海域移動，但不同系集成員對於後續路徑仍有不同看法，還是要密切留意。
中央氣象署則表示，薔琵預計持續朝西至西北西方向移動，22日抵達台灣東部外海，23日至24日最接近台灣。後續是否北轉，關鍵在於太平洋高壓強弱，如果高壓逐漸減弱，颱風可能在台灣東方海面北轉；但若高壓持續偏強，也不排除繼續偏西移動、通過台灣的可能。
薔琵23、24日最接近台灣！北部、東北部防局部大雨
至於未來一週天氣，中央氣象署指出，20日之前各地大致維持多雲到晴，西半部高溫仍有機會達34至35度，秋老虎持續發威。不過，21日至22日東北季風增強，北部、東北部氣溫將明顯下降，白天高溫可能降至25度左右，新竹以北及宜蘭地區降雨機率提高。
23日至24日則是觀察薔琵影響台灣的關鍵時段，受到颱風或其外圍環流影響，北部、東北部可能出現陣雨及局部大雨，東部、東南部與中部地區也有局部短暫陣雨。氣象署提醒，薔琵距離台灣仍有一段距離，後續路徑及影響程度還有不確定性，民眾應密切留意最新颱風預報。
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更值得注意的是，薔琵未來還有增強空間，氣象署預測，18日至20日近中心最大風速可能增強至每秒58公尺，中心氣壓降至900百帕，七級風暴風半徑也可能逐漸擴大至280公里，意味著颱風不只強度驚人，影響範圍也可能持續增加。
AI最新路徑更靠近台灣！颱風論壇：分歧仍存在
薔琵究竟會不會登陸台灣？「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前AI系集預測的大方向仍是朝台灣至日本宮古島之間靠近，而且與先前預報相比，靠近台灣的系集成員又多了一些，整體預報趨勢大致穩定。不過雖然多次預報都顯示薔琵朝台灣附近海域移動，但不同系集成員對於後續路徑仍有不同看法，還是要密切留意。
中央氣象署則表示，薔琵預計持續朝西至西北西方向移動，22日抵達台灣東部外海，23日至24日最接近台灣。後續是否北轉，關鍵在於太平洋高壓強弱，如果高壓逐漸減弱，颱風可能在台灣東方海面北轉；但若高壓持續偏強，也不排除繼續偏西移動、通過台灣的可能。
薔琵23、24日最接近台灣！北部、東北部防局部大雨
至於未來一週天氣，中央氣象署指出，20日之前各地大致維持多雲到晴，西半部高溫仍有機會達34至35度，秋老虎持續發威。不過，21日至22日東北季風增強，北部、東北部氣溫將明顯下降，白天高溫可能降至25度左右，新竹以北及宜蘭地區降雨機率提高。
23日至24日則是觀察薔琵影響台灣的關鍵時段，受到颱風或其外圍環流影響，北部、東北部可能出現陣雨及局部大雨，東部、東南部與中部地區也有局部短暫陣雨。氣象署提醒，薔琵距離台灣仍有一段距離，後續路徑及影響程度還有不確定性，民眾應密切留意最新颱風預報。