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日本職棒阪神虎隊（Hanshin Tigers）強打佐藤輝明傳出有意透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟（MLB），球團也著手研議放行。在剛剛落幕的日職賽季中，佐藤輝明以打擊率0.306、39支全壘打、106分打點奪下三冠王，引發超過10支大聯盟球隊高度關注。《紐約郵報》等多家美國媒體紛紛大篇幅分析，直接點名紐約洋基隊將在休賽季全力加入爭奪戰，藉此彌補去年錯失村上宗隆的遺憾。美國體育知名媒體《Bleacher Report》在休賽季自由球員與交易展望專題中，對洋基提出「大膽預測」，認為洋基應鎖定佐藤輝明以補強內野角落戰力。報導指出，洋基球場以右外野極短的距離聞名，極具左打者發揮長打的天然優勢，而作為強力左打重砲的佐藤輝明，其打擊型態與洋基主場堪稱天作之合。《Sporting News》同樣轉載此一觀點並進一步分析，去年休賽季村上宗隆以2年3400萬美元加盟芝加哥白襪隊（Chicago White Sox），首季即轟出35發全壘打、整體攻擊指數（OPS）達0.825，徹底證明了日職大砲在大聯盟的長打威脅。美媒直言，洋基去年見證村上的重砲威力後，今年休賽季極可能「糾正當初放過村上的過錯」，全力爭取這位在日本打出史詩級賽季的超級強打。大聯盟球探在整個賽季對佐藤輝明進行了多次實地視察，包括德州遊騎兵隊（Texas Rangers）在內的多隊代表更親赴甲子園球場勘查。球團相關人士透露，隨著岡本和真（多倫多藍鳥隊）與村上宗隆赴美首年雙雙繳出好表現，佐藤輝明的評價水漲船高，特別是他近年大幅提升的擊球率，讓美職球探普遍給予「比村上更能兼顧打擊率」的高度評價，吸引至少10支以上大聯盟球隊密切鎖定。《紐約郵報》（New York Post）資深名記海曼（Jon Heyman）早在8月便將洋基列為佐藤輝明的絕佳下家。美媒指出，儘管佐藤輝明的內野三壘守備不算頂級，但其過去2季狂轟79發全壘打的驚人長打能量，足以大幅拉抬洋基明年的得分爆發力；只要洋基備妥合約條件，就應毫不猶豫出手網羅。