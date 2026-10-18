我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邊荷律（如圖）昨日現身大巨蛋替中信兄弟應援。（圖／邊荷律IG@yuling34）

中職中信兄弟與味全龍「龍象大戰」昨（17）日在台北大巨蛋正式開打，主場味全龍啦啦隊「小龍女」首日應援陣容包括李多慧、林襄等31位啦啦隊女神；而中信兄弟啦啦隊Passion Sisters也有多位隊員被拍到現身場邊應援，像是邊荷律、朴善珠、林夏蕾等等，豪華程度不輸髮香區；邊荷律10/20、10/21並未出現在應援名單中，不知是否因母親住院必須返回韓國照顧，又或者是恰巧碰上節目《飢餓遊戲》的錄影時間，對此球團目前尚未回應。「龍象大戰」昨日正式開打，小龍女幾乎是全員到齊，除了李多慧、林襄等人氣女神，還包括Yuri、小映、賴可、菲菲、張晴、詩雅、「韓援三本柱」權喜原、金娜妍等共31位女孩，陣容相當豪華。而Passion Sisters也有多位隊員被拍到現身觀眾席，包括邊荷律、朴善珠、林夏蕾、沛婕等人，隨著音樂賣力應援，讓粉絲們驚喜直呼：「還以為看錯了，真的是邊邊喔啊啊啊啊」、「為什麼這區這麼香」、「這是什麼好位置。」Passion Sisters日前公布兩天主場應援陣容，除了峮峮全勤，還有金渡兒、JJUBI、短今、畇二、林可、妮可、汶汶、SAYA等人氣啦啦隊員也將上場，不過邊荷律卻不在名單中，引起粉絲熱議；有人猜測缺席原因是邊荷律的媽媽前陣子住院，所以必須返回韓國照顧，也可能與節目《飢餓遊戲》錄影工作有關，而《NOWNEWS今日新聞》向球團詢問原因，至截稿前尚未獲得回應。雖然邊荷律中斷連3年應援「台灣大賽」的紀錄，讓不少粉絲感到可惜，昨日中信兄弟首戰吞敗，她隨後也在社群上PO出多張應援美照，喊話：「相信兄弟！一起才會很強。」並附上加油打氣的貼圖，讓球迷信心大增，紛紛留言表示：「一起加油！會越來越好的」、「我們會越來越好！中信兄弟總冠軍」、「一場一場贏回來。」今晚也將在台北大巨蛋迎接第2戰。