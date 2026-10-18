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金州勇士隊在即將展開的2026-27賽季面臨嚴峻的傷兵考驗，主力長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因病暫時缺陣。面對陣中兩大老將格林（Draymond Green）與霍福德（Al Horford）合計已征戰NBA長達35年的體能負荷，美媒分析指出，勇士陣中巴塞（Charles Bassey）、艾克（Graham Ike）以及新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）這3名具備頂替5號位潛力的新星將扛起重任，總教練科爾（Steve Kerr）也針對這批年輕戰力給予高度評價。在波爾辛吉斯缺席的情況下，勇士除了視對戰組合讓格林或40歲老將霍福德先發扛中鋒外，若老將需要輪休調節體能，替補中鋒巴塞與艾克隨時可能獲得先發機會。25歲的巴塞在熱身賽收官戰對波特蘭拓荒者隊（Portland Trail Blazers）先發上陣，僅出賽8分鐘便4投3中高效率攻下6分、4籃板，隨後因輕微撞傷退場。科爾賽後對巴塞與艾克的重要性做出明確評價：「我們新賽季將需要巴塞，我們也同樣需要艾克。巴塞身材高大且充滿天賦，他是個非常優秀、受教的年輕球員，我是他的忠實球迷，他今年絕對會為我們帶來影響力。」過去曾輾轉多隊、歷經多張10天短約考驗的巴塞，如今憑藉踏實表現成功在勇士開季名單中站穩腳步。除了巴塞與艾克之外，身高6呎9吋、臂展長達7呎4吋的新秀前鋒倫德伯格，同樣被視為能支援內線防守的關鍵活棋。倫德博格擁有厚實的240磅體型，卻具備如側翼般流暢的機動性，在熱身賽中多次展現強悍的護框與推進能力。老將霍福德受訪時對這名菜鳥的判讀與傳球視野讚不絕口：「這令人印象深刻，即使對手施加壓迫，他依然能冷靜做出正確決策並送出精準傳球。他的球場視野與傳球能力極為出色，在場上沉著且知道何時該進攻、何時該傳球，這對我們來說是非常棒的信號。」科爾對倫德伯格的全面性同樣讚賞有加，直言他將在新賽季承擔大量上場時間：「他在夏季聯賽、球館對抗賽與個人訓練中都打出極佳表現。他帶給球隊所需的身材尺寸與全面性，他能防守大個子中鋒，也能看防側翼。在進攻端他更是一名出色的進攻串聯者與傳球手。在評估球員的運球、傳球、投籃和處理球能力時，他完全符合所有標準。」面對38歲柯瑞（Stephen Curry）帶隊的爭冠晚期，加上巴特勒（Jimmy Butler）與波爾辛吉斯等人仍在養傷，勇士這3名年輕內線新星能否快速扛起禁區防線，將直接左右球隊新賽季的戰績天花板。