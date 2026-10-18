我是廣告 請繼續往下閱讀

▲與道奇簽下1年合約的Kike赫南德茲，季後賽結束後將成為自由球員（FA）。（圖／美聯社／達志影像）

▲美國權威體育媒體《The Athletic》報導，道奇正考慮在休賽季將現年34歲的外野手T.赫南德茲擺上交易談判桌。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊在國家聯盟冠軍系列賽遭橫掃淘汰後，陣容面臨嚴峻的換血考驗。最受球迷喜愛的兩位「赫南德茲」——工具人「Kike」赫南德茲（Enrique Hernandez）與明星外野手「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez），雙雙傳出可能在休賽季離隊的消息。Kike赫南德茲與妻子先後在社群平台發布感性的惜別貼文，而T.赫南德茲則因21歲超級新秀保拉（Josue De Paula）的崛起與野手高齡化問題，被美媒爆出已列入交易討論名單。與道奇簽下1年合約的Kike赫南德茲，季後賽結束後將成為自由球員（FA）。本季他飽受左手肘手術與腹肌傷勢困擾，例行賽僅出賽41場，但季後賽仍曾在分區系列賽敲出致勝兩分砲。球季結束後，他在Instagram寫下充滿告別意味的話語：「洛杉磯的大家，我們沒有達成最大目標，但綜觀全局，這3年真是一段不可思議的旅程！如果這就是我們的最後……再次由衷感謝大家，我會永遠愛著你們！」貼文一出，1小時內湧入逾千名球迷留言苦求他留下。隨後，Kike曾獲波多黎各小姐殊榮的妻子瑪莉安娜（Mariana Vicente）也同步發文，曬出包含大谷翔平妻子真美子在內的「道奇大嫂團」大合照，並感性告白丈夫：「我看著你帶著傷痛與悲傷拚戰，克服一切難關……感謝今年能享受道奇的棒球，再會了，洛杉磯！期待未來會迎來什麼樣的展開。」夫妻倆前後呼應的發文，讓外界普遍認為Kike重返道奇的機率大幅降低。與此同時，另一位赫南德茲也深陷離隊風暴。美國權威體育媒體《The Athletic》報導，道奇正考慮在休賽季將現年34歲的外野手T.赫南德茲擺上交易談判桌。T.赫南德茲在2024年季後與道奇簽下3年總額6600萬美元的合約，然而道奇已連續兩年面臨野手年齡層全大聯盟最高的高齡化困境。推動道奇展開換血的關鍵催化劑，是21歲頂級外野新秀德保拉的驚人崛起。德保拉在9月被拉上大聯盟支援11場比賽中，繳出高達0.323打擊率、1發全壘打、整體攻擊指數（OPS）1.081的恐怖數據。為了騰出先發外野打席給年輕核心發揮，合約還剩2年逾2000萬美元負擔的T.赫南德茲，以及32歲替補外野手柯爾（Taylor Kohlmeyers），皆被美媒點名可能透過交易或不換約（Non-Tender）方式離隊。兩位奪冠功臣若同步告別洛城，勢必讓道奇球迷感到相當不捨。