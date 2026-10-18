薔琵強颱持續朝台灣方向接近，下週天氣恐出現明顯變化，氣象粉專「天氣風險」分析師林孝儒今（18）日指出，薔琵預計週四（22日）接近台灣東方海面，週五至週六（23至24日）最接近台灣，由於颱風北轉位置仍有變數，不排除更靠近甚至直接影響台灣的可能。此外，週三（21日）起東北季風增強，若與颱風外圍水氣相互配合，北部及東北部恐出現持續性降雨，甚至有局部豪大雨風險。
今起連3天高溫飆36度 週三東北季風增強變天
林孝儒表示，今（18）日台灣維持偏東風環境，各地天氣大致穩定，以晴時多雲為主，只有東北部、東半部、恆春半島及午後局部山區有零星短暫雨。由於整體水氣偏少，降雨範圍有限，各地高溫約32至35度，南部內陸甚至可能出現36度高溫，白天炎熱、早晚相對舒適，這樣的天氣將持續至下週二（20日）。
不過，下週三（21日）起天氣將出現轉變，隨著北方高空槽東移、太平洋高壓減弱，加上大陸冷高壓南下，東北季風逐漸增強，北部及東半部雲量增多、降雨機率提高，並有局部短暫陣雨，北台灣白天氣溫也將下降，天氣轉為較涼爽；中南部則仍以晴時多雲為主，初期變化不大。
強颱薔琵23至24日最接近台灣
林孝儒指出，今年第29號颱風「薔琵」已增強為強烈颱風，目前位於台灣東南方遠洋，預測未來持續朝西至西北方向移動，下週四（22日）前後逐漸接近台灣東方海面，並可能在下週五至週六（23至24日）最接近台灣。由於未來太平洋高壓減弱的速度，以及颱風北轉的位置仍有不確定性，目前無法排除薔琵更接近台灣，甚至直接影響台灣的可能，後續路徑仍須持續觀察。
林孝儒進一步分析，若薔琵外圍水氣與東北季風相互配合，下週四至週五（22至23日）北部及東北部雨勢可能進一步增強，影響時間甚至延續至週六（24日），尤其迎風面地區須留意持續性降雨及局部豪大雨風險，實際影響程度仍取決於颱風後續路徑。
颱風還沒到風浪先增強
除了降雨之外，沿海風浪也可能比陸地風雨更早出現變化。林孝儒提醒，隨著東北季風增強及颱風逐漸接近，下週二（20日）起東半部及恆春半島沿海就須留意長浪，下週三（21日）起北部沿海及部分離島風浪也可能逐漸增強。
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林孝儒表示，今（18）日台灣維持偏東風環境，各地天氣大致穩定，以晴時多雲為主，只有東北部、東半部、恆春半島及午後局部山區有零星短暫雨。由於整體水氣偏少，降雨範圍有限，各地高溫約32至35度，南部內陸甚至可能出現36度高溫，白天炎熱、早晚相對舒適，這樣的天氣將持續至下週二（20日）。
不過，下週三（21日）起天氣將出現轉變，隨著北方高空槽東移、太平洋高壓減弱，加上大陸冷高壓南下，東北季風逐漸增強，北部及東半部雲量增多、降雨機率提高，並有局部短暫陣雨，北台灣白天氣溫也將下降，天氣轉為較涼爽；中南部則仍以晴時多雲為主，初期變化不大。
林孝儒指出，今年第29號颱風「薔琵」已增強為強烈颱風，目前位於台灣東南方遠洋，預測未來持續朝西至西北方向移動，下週四（22日）前後逐漸接近台灣東方海面，並可能在下週五至週六（23至24日）最接近台灣。由於未來太平洋高壓減弱的速度，以及颱風北轉的位置仍有不確定性，目前無法排除薔琵更接近台灣，甚至直接影響台灣的可能，後續路徑仍須持續觀察。
林孝儒進一步分析，若薔琵外圍水氣與東北季風相互配合，下週四至週五（22至23日）北部及東北部雨勢可能進一步增強，影響時間甚至延續至週六（24日），尤其迎風面地區須留意持續性降雨及局部豪大雨風險，實際影響程度仍取決於颱風後續路徑。
颱風還沒到風浪先增強
除了降雨之外，沿海風浪也可能比陸地風雨更早出現變化。林孝儒提醒，隨著東北季風增強及颱風逐漸接近，下週二（20日）起東半部及恆春半島沿海就須留意長浪，下週三（21日）起北部沿海及部分離島風浪也可能逐漸增強。