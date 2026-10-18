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▲薔琵颱風未來還會再增強，暴風半徑也會擴大，是一個又大又強、結構完整的系統。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

薔琵周五、周六最靠近台灣 海陸警預估時間出爐

▲周五起受薔琵颱風外圍環流影響，北部及東北部降雨增多，轉為有陣雨的天氣，並有局部大雨發生的可能。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

太平洋高壓左右薔琵路徑 不排除登陸台灣

薔琵颱風持續往西，中央氣象署預報員劉沛滕表示，最快周三晚間（10月21日）發布海上警報，周五（10月23日）有機會發布陸上警報，颱風周五、周六（10月24日）最靠近台灣，且不排除中心登陸可能；由於海溫偏暖，薔琵颱風強度還會提升，屆時仍可能以強颱之姿影響台灣，北部、東北部降雨也將增多，海面風浪周三起明顯增強。強烈颱風薔琵，今（18）日清晨，以每小時22公里速度，向西進行，近中心最大風速每秒53公尺（每小時191公里），瞬間最大陣風每秒65公尺（每小時234公里），七級風平均暴風半徑200公里，十級風平均暴風半徑80公里。劉沛滕指出，薔琵在昨（17）日晚間升級為強颱，今天清晨預估路徑仍舊往西北移動，並在周五、周六最靠近台灣，氣象署預估最快周三晚上有機會發布海上警報，周五則有機會發布陸上警報，不過未來幾天仍要觀察「太平洋高壓強度」變化，將會左右薔琵颱風路徑對台灣的影響。劉沛滕說明，由於薔琵颱風所處的洋面海溫偏暖，因此強度還會略微提升，預估今晚，近中心最大風速可達每秒58公尺，明（19）日七級風平均暴風半徑能來到280公里，直到颱風接近台灣時，強度才會有所減弱，但仍有高機率是以「強颱之姿影響台灣」。針對薔琵颱風路徑，劉沛滕也補充，薔琵主要沿著太平洋高壓邊緣移動，由於近期預估太平洋高壓能維持一定強度，因此路徑才從最一開始的往北轉向，變成現在一路往西，小角度轉向西北的情況，未來一周如果太平洋高壓減弱較少，仍無法排除薔琵颱風中心登陸台灣的可能。至於薔琵颱風對台灣的影響，劉沛滕強調，實際風雨狀況還有待觀察，但周五、周六北部和東北部降雨範圍擴大且持續，至少會有局部大雨發生的機率；周三開始，台灣附近各海面風浪明顯增大，平均風7至8級、陣風10級以上，浪高增大至4公尺以上。