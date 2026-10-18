「2026 ITF台灣國際旅展」將於11月6日登場，多家飯店都提前於網路上推出線上旅展，像是凱撒飯店連鎖今（18）日開賣「聯合餐券（每張890元）」針對會員推出「買一送一」優惠，限量僅有100組。台北遠東飯店也有buffet券下殺6折優惠，將於雙11推出。另外，寒舍集團也有線上旅展，祭出餐券優惠，必搶的就是11月6日加碼推出的台北喜來登「十二廚平日雙人自助下午茶」，下殺37折，限量50組。
📍凱撒飯店連鎖：
此次凱撒飯店連鎖推出的線上旅展中，最為優惠的就是今（18）日限時限量推出的「聯合餐券」買一送一優惠，每人限購1組，可於台北凱撒Checkers或板橋凱撒蓮花餐廳平日午、晚餐及週日晚餐時段使用。
聯合自助餐券每張890元 下殺5.3折
若是沒有搶到買一送一的優惠，凱撒飯店連鎖同樣也有「聯合自助餐券」，每張890元，買10送1、買50送8、買100送22，每張最低729元起，可於多家飯店buffet使用，包含適用於台北凱撒的「Checkers」、台北凱達飯店的「百宴」、台北新板希爾頓的「悅市集」，以及板橋凱撒飯店的「蓮花餐廳」泰式南洋料理吃到飽。《NOWNEWS今日新聞》記者實際估算，若是拿此去吃「悅市集」自助餐廳吃晚餐，原價1250元+10%=1375元，等於是打到大約5.3折，再送880元的法式羔羊排一份。凱撒飯店連鎖補充提醒，各館依餐期及平假日定義酌收差額，實際使用規則依各館公告為準。
▪️凱撒飯店連鎖線上旅展資訊一覽：
銷售日期：即日起至11月9日
線上旅展平台：凱撒飯店連鎖官網
📍台北遠東香格里拉：
台北遠東香格里拉飯店也有線上旅展，主打即買即用、免排隊即可入手；實體展則於11月6日至11月9日進駐台北南港展覽館一館4樓(攤位M114)，並加碼單筆消費滿額贈與抽五星住宿券等好康。
旅展餐券優惠中，「遠東Café」端出平日餐券7折起，另外，也將於11月11日零點更接力推出限時24小時「遠東Café」6折快閃。
▪️台北遠東香格里拉線上旅展資訊一覽：
銷售日期：即日起至11月9日
「遠東Café限時6折」雙11限時24小時快閃銷售日：11月11日(三)00:00至23:59
線上旅展平台：台北遠東香格里拉
📍寒舍集團：
寒舍集團此次線上旅展最狂優惠，是將於11月6日推出的台北喜來登「十二廚平日雙人自助下午茶」，針對寒舍會員推出下殺只要37折，限量僅50組，消費者只能拼手速。一張餐券原價2178元，只要800元就能買到，等於每人只要400元就能吃到飯店buffet下午茶吃到飽。
十二廚也有其他優惠券張，其中「平日雙人自助午餐券」也有7.6折優惠，原價3278元，特價2500元；或者「十二廚平日雙人自助下午茶券」原價2178元，特價1600元，下殺7.3折。
同集團的台北寒舍艾美也祭出「探索廚房平日雙人自助餐券」特價4100元，原價5236元，下殺78折，雙人同行直接省下 1136 元。
▪️寒舍集團線上旅展相關資訊：
銷售日期：即日起至11月30日
「十二廚平日雙人自助下午茶」會員37折銷售日：11月6日
線上旅展平台：官方線上購物平台
📍台北萬豪酒店：
台北萬豪酒店的半自助式餐廳「Garden Kitchen」此次推出「平日下午茶自助美饌單人券」一套六張，原價每張1188元，優惠價每張950元，約8折。另有「平假日午間自助美饌含主餐」，原價每張1958元，優惠價每張1399元，約71折，享豐盛自助美饌與任選一道價值1780元的精選主餐。
肉食控必搶「Lobby Lounge平日晚間牛排豬肋排‧沙拉吧吃到飽單人券」，原價每張1408元，優惠價每張1200元，約85折。主打爐烤美國肋眼牛排與美式醬燒BBQ豬肋排無限續點，並搭配沙拉吧、甜品水果及軟性飲品無限享用。
另外每週三加碼推出限量自助餐券買一送一或買二送二，於10月21日、28日中午12:00開賣，每場限量50組，售完為止。
▪️台北萬豪線上旅展資訊一覽：
銷售日期：即日起至11月15日
線上旅展平台：台北萬豪酒店官網
自助餐券買一送一銷售日：10月21日、28日中午12:00
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此次凱撒飯店連鎖推出的線上旅展中，最為優惠的就是今（18）日限時限量推出的「聯合餐券」買一送一優惠，每人限購1組，可於台北凱撒Checkers或板橋凱撒蓮花餐廳平日午、晚餐及週日晚餐時段使用。
聯合自助餐券每張890元 下殺5.3折
若是沒有搶到買一送一的優惠，凱撒飯店連鎖同樣也有「聯合自助餐券」，每張890元，買10送1、買50送8、買100送22，每張最低729元起，可於多家飯店buffet使用，包含適用於台北凱撒的「Checkers」、台北凱達飯店的「百宴」、台北新板希爾頓的「悅市集」，以及板橋凱撒飯店的「蓮花餐廳」泰式南洋料理吃到飽。《NOWNEWS今日新聞》記者實際估算，若是拿此去吃「悅市集」自助餐廳吃晚餐，原價1250元+10%=1375元，等於是打到大約5.3折，再送880元的法式羔羊排一份。凱撒飯店連鎖補充提醒，各館依餐期及平假日定義酌收差額，實際使用規則依各館公告為準。
▪️凱撒飯店連鎖線上旅展資訊一覽：
銷售日期：即日起至11月9日
線上旅展平台：凱撒飯店連鎖官網
📍台北遠東香格里拉：
台北遠東香格里拉飯店也有線上旅展，主打即買即用、免排隊即可入手；實體展則於11月6日至11月9日進駐台北南港展覽館一館4樓(攤位M114)，並加碼單筆消費滿額贈與抽五星住宿券等好康。
旅展餐券優惠中，「遠東Café」端出平日餐券7折起，另外，也將於11月11日零點更接力推出限時24小時「遠東Café」6折快閃。
▪️台北遠東香格里拉線上旅展資訊一覽：
銷售日期：即日起至11月9日
「遠東Café限時6折」雙11限時24小時快閃銷售日：11月11日(三)00:00至23:59
線上旅展平台：台北遠東香格里拉
📍寒舍集團：
寒舍集團此次線上旅展最狂優惠，是將於11月6日推出的台北喜來登「十二廚平日雙人自助下午茶」，針對寒舍會員推出下殺只要37折，限量僅50組，消費者只能拼手速。一張餐券原價2178元，只要800元就能買到，等於每人只要400元就能吃到飯店buffet下午茶吃到飽。
十二廚也有其他優惠券張，其中「平日雙人自助午餐券」也有7.6折優惠，原價3278元，特價2500元；或者「十二廚平日雙人自助下午茶券」原價2178元，特價1600元，下殺7.3折。
同集團的台北寒舍艾美也祭出「探索廚房平日雙人自助餐券」特價4100元，原價5236元，下殺78折，雙人同行直接省下 1136 元。
▪️寒舍集團線上旅展相關資訊：
銷售日期：即日起至11月30日
「十二廚平日雙人自助下午茶」會員37折銷售日：11月6日
線上旅展平台：官方線上購物平台
台北萬豪酒店的半自助式餐廳「Garden Kitchen」此次推出「平日下午茶自助美饌單人券」一套六張，原價每張1188元，優惠價每張950元，約8折。另有「平假日午間自助美饌含主餐」，原價每張1958元，優惠價每張1399元，約71折，享豐盛自助美饌與任選一道價值1780元的精選主餐。
肉食控必搶「Lobby Lounge平日晚間牛排豬肋排‧沙拉吧吃到飽單人券」，原價每張1408元，優惠價每張1200元，約85折。主打爐烤美國肋眼牛排與美式醬燒BBQ豬肋排無限續點，並搭配沙拉吧、甜品水果及軟性飲品無限享用。
另外每週三加碼推出限量自助餐券買一送一或買二送二，於10月21日、28日中午12:00開賣，每場限量50組，售完為止。
▪️台北萬豪線上旅展資訊一覽：
銷售日期：即日起至11月15日
線上旅展平台：台北萬豪酒店官網
自助餐券買一送一銷售日：10月21日、28日中午12:00