我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟總教練平野惠一希望打者學習味全龍纏鬥投手、掌握關鍵球的能力。（圖／記者葉政勳攝,2026.101.7）

▲中信兄弟第2戰將由菲力士（Félix Doubront）先發，他生涯面對味全龍的對戰防禦率僅2.16。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.03)

中信兄弟17日在台灣大賽首戰以0：3遭味全龍完封，系列賽陷入0勝1敗，今（18）日第2戰已面臨不能再輸的壓力。根據隊史紀錄，兄弟過去7次輸掉台灣大賽首戰，最終全部屈居亞軍，從未完成逆轉封王；若今年再吞2連敗，中職史上落後球隊翻盤奪冠的機率更僅有10.5％。兄弟首戰面對味全先發投手蔣銲，全場僅敲出2支安打，打線遭到全面壓制。4局上王威晨、詹子賢接連敲安，製造一、二壘有人且無人出局的得分機會，可惜江坤宇擊出雙殺打，攻勢也隨之瓦解。兄弟先發投手勝騎士主投7局失3分，完成優質先發，卻始終等不到打線提供火力支援，最終仍承擔敗投。總教練平野惠一賽後坦言，蔣銲整場表現出色，直到第8局都有效壓制兄弟打線。他也特別提到味全5局下的攻勢，認為對方打者在滿球數後持續纏鬥並敲出安打，是兄弟打者值得學習的範本。首戰失利對兄弟而言並非好兆頭。根據隊史紀錄，兄弟過去7次在台灣大賽輸掉首戰，最終都未能捧起總冠軍，全部以亞軍作收。兄弟過去也曾在2009、2014年台灣大賽前兩戰陷入0勝2敗，最終同樣無法完成逆轉。因此，第2戰不只是能否扳平系列賽，更是避免再次落入隊史從未翻越的困境。放眼中職歷史，台灣大賽曾有19次出現一方取得2勝0敗，其中落後球隊僅2次逆轉封王，成功率只有10.5％。換句話說，兄弟若再輸一場，歷史數據將更加不利。儘管兄弟尚未完成過首戰落敗後的逆轉，中職歷史仍有4次成功案例。1991年統一獅首戰不敵味全龍，最終以4勝3敗奪冠；1997年味全龍更在前兩戰連敗給時報鷹後，接著連贏4場，以4勝2敗逆轉封王。2008年統一獅首戰以3：9敗給兄弟象，最後同樣打滿7戰，以4勝3敗捧冠。最近一次則是2016年義大犀牛，前兩戰都敗給中信兄弟，隨後連下4城，完成「讓二追四」奪冠。對兄弟而言，第2戰若能扳平戰局，情勢將大不相同。隊史過去8次在台灣大賽前兩戰形成1勝1敗，最終有3次奪冠，分別是2001、2003及2024年。其中最近一次就在2024年，兄弟與統一獅前兩戰各拿1勝，隨後連贏3場，以4勝1敗奪下總冠軍。因此，兄弟今晚的首要目標，就是避免陷入0勝2敗，將系列賽重新拉回五五波局面。兄弟第2戰推出洋投菲力士掛帥先發。根據聯盟生涯對戰數據，他過去面對味全8場先發，合計投50局，繳出2勝1敗、防禦率2.16，對戰壓制力相當出色。不過，味全推出的左投梅賽鍶同樣難纏，生涯面對兄弟7場先發，對戰防禦率僅2.25。兄弟能否改善首戰僅有2安打的低迷火力，避免隊史首戰輸球必定失冠的魔咒延續，將成為第2戰最大焦點。