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▲富邦悍將前日籍投手阿部雄大今年6月對兄弟先發吞敗後，遭匿名帳號以日文辱罵並詛咒家人，球團已完成證據蒐集，不排除採取法律途徑。（圖片提供/富邦悍將）

▲中信兄弟退役球星周思齊2025年評論中國城市棒球聯賽後遭恐嚇，提告後留言者今年8月公開道歉，並捐款15萬元給球芽基金。（圖／記者葉政勳攝，2025.10.27）

中信兄弟洋投勝騎士（Mario Sanchez）在台灣大賽首戰後，傳出自己與家人遭惡意留言及威脅，經紀公司已報警處理。中職類似事件屢見不鮮，從陳子豪家人遭生命威脅、羅戈妻子被洗版，到周思齊退役後遭恐嚇，球員與家屬承受的攻擊，早已超出球場表現的討論範圍。兄弟首戰以0：3不敵味全龍，勝騎士雖完成7局投球，仍因缺乏火力支援吞敗。賽後他與妻子透過社群揭露遭受惡意攻擊，勝騎士以中文表達，願意面對針對自己的意見，但希望外界不要牽連無辜家人。海爾斯運動經紀隨後聲明，家人社群出現同一帳號大量留言，數度攻擊甚至威脅一家人，公司已報警處理，並譴責針對選手與家屬的惡意中傷。今年6月23日，富邦悍將日籍投手阿部雄大對兄弟先發4.1局失4分吞敗，賽後遭匿名帳號以日文辱罵，攻擊內容還延伸至家人。富邦24日發表聲明，指出相關言論包含辱罵與詛咒家人，已完成證據蒐集、保存，不排除採取法律途徑。球團強調尊重理性批評，但不姑息惡意攻擊，呼籲共同維護友善的棒球環境。今年4月，曾頌恩因打擊低潮受到關注，妻子在Instagram分享帶女兒替他加油的影片，卻收到不理性人士私訊騷擾。啟程國際運動行銷4月19日聲明，曾頌恩與家人遭特定人士惡意謾罵、騷擾，造成嚴重困擾，已保留證據，將進一步採取報案及必要法律行動。經紀公司也表明，球員接受專業評論，但針對家人的傷害已逾越合理界線。2025年5月24日，味全龍陳子豪遭台鋼雄鷹投手伍祐城觸身球擊中，情緒激動推開上前安撫的捕手張肇元，賽後引發討論。陳子豪事後表達歉意，張肇元也表示可以理解，但場外卻有人透過社群發送恐嚇訊息，甚至威脅陳子豪家人生命安全。味全龍25日發表聲明譴責，強調場上言行可以受到檢視，但網路暴力與人身恐嚇已經逾矩，將協助球員循法律途徑提告。這起事件也凸顯，檢討球員場上行為，與威脅無辜家屬，是完全不同的兩回事。今年8月25日，中信兄弟洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）對樂天桃猿先發5局失5分，球隊最終以1：11落敗。賽後多個帳號前往家人社群留下相同的攻擊文字，不僅無端指控他操控比賽，更出現詛咒全家遭遇車禍的惡意留言。羅戈轉發截圖替妻子發聲，強調比賽表現不佳，不應成為妻子受攻擊的理由，家人也不需要為球場上的結果負責。兄弟球團隨即發表聲明，表示已保留證據，將協助維護球員及家人的安全與名譽。網路攻擊也不只發生在輸球之後。兄弟退役球星周思齊2025年評論中國城市棒球聯賽發展，引發部分網友批評，其中有人進一步發表涉及殺害他的恐嚇言論，周思齊於同年12月委任律師提告。今年8月，一名林姓留言者公開道歉，承認當初未查證就跟風發言，並承諾刪除不當內容、不再侵害周思齊及家人權益，同時捐款15萬元給球芽基金。這起事件顯示，即使已經離開球員身分，公開表達看法仍可能遭遇越界攻擊。今年9月15日，味全龍投手林子昱對富邦悍將戴培峰投出觸身球，賽後社群湧入惡意留言。林子昱隔天受訪澄清並非故意，當下已有脫帽致意，戴培峰上壘後也再次向他表達歉意。然而，攻擊並未停留在投球本身。林子昱透露，收到的辱罵連家人、小孩都波及，打開手機就是難聽留言，讓他選擇暫時不看社群。他也坦言，相關風波增加投球壓力，希望外界理性看待，不要持續放大誤會。2022年10月8日，味全龍郭天信在回壘時與樂天桃猿梁家榮碰撞，手部腫脹，事件引發網路批評與謾罵。郭天信隔天受訪時主動替梁家榮緩頰，表示對方當下已脫帽致意，賽後也傳訊關心傷勢。他認為梁家榮並非故意，並呼籲大家不要再罵。從比賽表現到場上碰撞，球迷可以討論技術、判斷與勝負責任；當留言變成人身羞辱、私訊騷擾，甚至威脅家人安全，就已超出球賽討論範圍。支持球隊的情緒，不應成為傷害球員與家人的理由。