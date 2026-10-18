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空姐得知同事遭遇 立即添購門擋警報器

入住飯店如何自保？房門安全措施不可少

出國旅遊入住飯店，即使確實鎖好房門，也可能面臨意想不到的安全風險。一名空服員近日分享同事的驚悚經歷，指出對方在飯店過夜後，竟發現房門內側卡著一根金屬衣架，疑似有人從門縫伸入衣架，企圖勾動門把闖入房間。這段經歷讓她決定隨身攜帶「門擋警報器」，也提醒經常出差或獨自旅行的民眾，入住飯店時應多留意房門安全。根據美國旅遊雜誌《Travel + Leisure》報導，一名在TikTok以帳號「@trolley__dolly」分享旅遊資訊的空服員Lindsey，日前公開另一名空服員入住飯店時遇到的可疑事件。Lindsey表示，這名同事某天早上醒來後，發現房門內側竟卡著一根金屬衣架，衣架一端勾住門把附近的「請勿打擾」吊牌，另一端則延伸至門縫下方。從現場情況研判，疑似有人將衣架從房門底部伸入室內，試圖利用金屬鉤勾動門把，藉此打開房門，但衣架意外卡住吊牌，未能成功。不過，目前尚無法確認是否確實有人企圖闖入，也不清楚可疑人士的身分及動機。Lindsey坦言，得知同事的經歷後，她立即上網購買攜帶型門擋警報器，希望為住宿安全增加一道防護。這類裝置外型類似一般門擋，使用時放置在房門內側底部，除了能提供一定阻力，當有人推動房門、對裝置施加壓力時，也會觸發高分貝警報，提醒房內旅客注意。例如，報導介紹到的其中一款門擋警報器，警報音量達120分貝，製造商宣稱最遠可在約457公尺外聽見警報聲。該裝置使用9伏特電池，底部設有止滑墊，可放置於不同材質的地面。不過，實際防護效果仍取決於門縫高度、地板材質及房門開啟方向，無法保證完全阻止他人進入。報導指出，部分經常出差的空服員會運用額外的門鎖、門擋或其他簡易工具，加強住宿時的安全防護。對於獨自旅行或經常入住陌生旅館的民眾，除了確認房門已上鎖，也應檢查房內原有的安全扣、防盜鏈及門鎖是否正常運作。若選擇攜帶門擋警報器，則應先確認裝置是否適用於房間門型，並留意使用方式，避免妨礙緊急逃生。此外，入住後若發現門鎖異常、房門出現可疑痕跡，或懷疑有人企圖進入房間，應立即聯繫飯店人員，必要時報警處理。