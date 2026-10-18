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台北市重陽節禮金：最高10000元！全台最早入帳

▲台北市「重陽敬老禮金」申請資格、領取方式一圖看懂。（圖／台北市政府官網www.gov.taipei）

新北市重陽節禮金：最高20000元！匯款、領取現金中

基隆市重陽節禮金：最高6000元！匯款現金領取中

桃園市重陽節禮金：最高20000元！匯款發放

新竹縣重陽節禮金：最高10000元！陸續發放

新竹市重陽節禮金：陸續發放

苗栗縣重陽節禮金：最高1000元！統一匯款入帳

台中市重陽節禮金：最高10000元！現金領取至10/29

▲2026台中市政府「重陽敬老禮金」領取資格、領取方式一圖看懂。（圖／台中市政府官網www.taichung.gov.tw）

彰化縣重陽節禮金：最高10000元！匯款領現中

南投縣重陽節禮金：最高10000元！匯款、現金發放至11/2

雲林縣重陽節禮金：最高12000元！匯款、現金發放中

嘉義縣市重陽節禮金：最高9000元！現金發放中

台南市重陽節禮金：最高10000元！匯款入帳、領取現金發放中

高雄市重陽節禮金：最高10000元！現金領取發送至10/31

屏東縣重陽節禮金：最高10000元！重陽節前發放完成

宜蘭縣市重陽節禮金！最高70000元發放、加碼領取中

宜蘭市

頭城鎮

羅東鎮

蘇澳鎮

礁溪鄉

壯圍鄉

員山鄉

五結鄉

冬山鄉

三星鄉

大同鄉

南澳鄉

宜蘭縣南澳鄉全台最高加碼5萬元、加上縣府發放金額，合併領取70000元。鄉公所提醒，如無法在以上時間領取者，可至南澳鄉社會課領取，領取時間為平日上班日至本年度12月15日止。

花蓮縣重陽節禮金：最高10000元！匯款現金發放中

台東縣重陽節禮金：最高2000元！匯款現金發放中

澎湖縣重陽節禮金：最高15000元！發放領取中

馬公市民加碼！

金門縣重陽節贈禮：贈送發放

連江縣重陽節禮金：最高10000元！匯款現金發放中

提醒大家，各地重陽節敬老禮金發放，請依照地方政府公告為準。若對重陽敬老禮金發放時程有疑問者，可逕洽戶籍地鄉(鎮、市)公所社會課或民政課洽詢。