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由味全龍跟中信兄弟搶奪年度總冠軍的2026年中華職棒台灣大賽，昨（17）日在大巨蛋開打，第一戰由味全龍拿下勝利，賽後頒發MVP球員時，洋將蔣銲跟著音樂挑起了全新YAHO出局歌，想不到居然跳得比李多慧還好，影片掀起許多網友討論。蔣銲昨晚主題八局無失分，只被敲出了兩支安打，表現超優秀獲頒賽後MVP殊榮，頒完獎之後現場播了出局歌〈YAHO〉、〈HIGHER〉，不只是台下李多慧一行人開心地熱舞，蔣銲也跟著一起動手動腳，而且不是亂跳！是真的跳得很好的舞。也因此蔣銲舞蹈影片公開後，瞬間吸引大量網友點讚，「今年跳最好的洋將」、「翻譯也不是省油的燈」、「銲：我這麼努力投了八局就是為了上台跳舞的」、「後面那個喵喵拳也是很會」、「他今天超猛，兄弟根本沒有機會。」值得一提的是，味全龍現在跳的出局歌〈YAHO〉，可是走在韓國流行最尖端，起因是女團RESCENE在團綜中說了「巨濟YAHO」之後大爆紅，直接成為了全韓國人人都在講的流行語。而這句話之後，又被韓國LG雙子隊做成出局歌，配合上今年味全龍又跟LG雙子合作，因此台灣味全龍也可以使用；另一首〈HIGHER〉則是日前被申舒昀跳紅，兩首都是今年跟LG雙子合作獲得的應援曲。