薔琵颱風路徑逐漸收斂，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，薔琵颱風周五至周六（10月23日至10月24日）最接近台灣，貼近甚至襲台風險仍高，北部、東部風雨較明顯，中央氣象署預報員劉沛滕也指出，各地暴風侵襲機率已提高，最快周三晚上（10月21日）發布海上警報、周五發布陸上警報，後續仍須觀察太平洋高壓變化。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，觀察「Google WN3C AI模式」最新預報，薔琵颱風整體系集路徑，比先前「收束」許多，後期分岔的開口也縮小，表示系集成員針對路徑的看法更加接近，目前預測，薔琵颱風仍以通過「台灣至日本宮古島」之間為主。

▲周五至周六，將會是薔琵颱風最接近、影響台灣最大的時段。（圖／翻攝tropical tidbits）
▲周五至周六，將會是薔琵颱風最接近、影響台灣最大的時段。（圖／翻攝tropical tidbits）
薔琵颱風襲台風險仍高　周五、周六最接近台灣

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提及，在系集成員路徑中，通過台灣附近及陸地的成員較多，顯示薔琵颱風貼近、甚至襲台的風險依然偏高，若後續沒有太大變化，周五至周六，將會是薔琵颱風最接近、影響台灣最大的時段。

提醒民眾，由於薔琵颱風可能就在台灣附近轉向，「北轉位置、距離台灣多近」都還有調整空間，未來幾天要持續留意颱風動態，提前檢查居家環境、做好防颱準備。

▲薔琵颱風未來還會再增強，暴風半徑也會擴大，是一個又大又強的系統。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲薔琵颱風未來還會再增強，暴風半徑也會擴大，是一個又大又強的系統。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
薔琵颱風侵台機率升高　最快周三發海警

根據中央氣象署最新「未來120小時颱風暴風侵襲機率」資料，目前「花蓮、綠島、蘭嶼」38%最高，「宜蘭、台東」也有35%，「台北、新北、基隆、桃園、南投」則是33%，「新竹、苗栗、台中、彰化、雲林」32%，「嘉義、屏東」31%，其餘地區皆在30%以下。

氣象署預報員劉沛滕說明，相較於薔琵颱風剛生成的前幾天，台灣各地的暴風侵襲機率確實有明顯提高，氣象署預估最快周三晚上有機會發布海上警報，周五則有機會發布陸上警報，不過未來幾天仍要觀察「太平洋高壓強度」變化，將會左右薔琵颱風路徑對台灣的影響。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。