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針對最近有市民收到「路邊停車費未繳納，請速至連結繳費，以免受罰」的簡訊，點進去差點荷包大失血。高雄市政府警察局刑事警察大隊今（18）日表示，這是近期盛行的「假冒智慧停車管理中心」釣魚簡訊詐騙，切勿輕信上當。也提醒市民朋友看到此類簡訊ㄧ定要先看清網址、實地查證及撥打165 反詐騙諮詢專線或 110 報案。高市警刑大表示，這類詐騙手法專門鎖定有車階級，大量發送偽冒停管中心的催繳簡訊。許多民眾一看到「逾期」、「受罰」等字眼，加上簡訊顯示的停車費往往只有新臺幣數十元，便不加思索地依指示點擊簡訊內的詐騙連結，並輸入信用卡號。直到收到刷卡通知，才驚覺信用卡已遭跨國集團集體盜刷，或是資金已被轉入詐騙集團設置的人頭帳戶中。高市警刑大在此呼籲：查證三步驟，守護荷包首先是看清網址：政府官方簡訊、停管中心或 E-Bill 繳費系統，皆有特定的官方網域（如帶有.gov.tw標章），若網址夾雜亂碼、特殊英文字母或非官方後綴，絕對是詐騙。其次是實地查詢：請自行上網至官方網站查詢，或直接利用路邊停車格收據至超商多媒體機（如 ibon 等）輸入車號查詢。另外，請民眾牢記「反詐5不：不接陌生來電、不聽投資明牌、不點未知連結、不傳個人資料、不信可疑資訊」，以免遭詐！高雄市警方將持續加強打詐、反詐勤務，並與金融機構、通訊業者合作，全力攔阻詐騙金流，共同守護市民的血汗錢。