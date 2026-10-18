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黃仁勳出面喊話 第2次卻沒用

黃仁勳救不了CoreWeave 阮慕驊點出關鍵

有「輝達親兒子」之稱AI雲端運算業者CoreWeave，因違約率及公司債殖利率飆升，上週三股價一度大跌15.5%，週四又曾一度重挫近10%，即便在輝達（Nvidia）執行長黃仁勳出面喊話，當天股價由黑翻紅漲近6%，隔天又跌12%，累計一週暴跌近25%。財經專家阮慕驊認為，「黃仁勳救不了CoreWeave」，問題出在債券市場、身分及黃仁勳的談話，黃仁勳說的是「AI會不會成功」，市場問的是「CoreWeave撐不撐得到AI成功的那一天」，AI長期趨勢他不懷疑，但看待高負債的AI基礎建設公司時，他會先看債市，再聽故事。過去一週美股聚焦在科技板塊的大跌，阮慕驊在臉書發文指出，值得看的不是指數本身，而是一家叫 CoreWeave的公司，上週三重挫，週四黃仁勳出面喊話，股價跟著反彈；週五黃仁勳在柏林再講一次，股價卻又大跌。為什麼同一個人講類似的話，第二次就沒用了？先看事實。他表示，上週四黃仁勳在斯德哥爾摩說，CoreWeave的體質一天比一天好，資金成本其實正在下降，所以 Nvidia不需要為它的債務作保。這番話讓CoreWeave週四收盤上漲5.9%。但到了週五，賣壓再度出現，股價下跌12%，整週累計跌掉25%，是去年11月以來最差的一週。問題出在哪裡？阮慕驊認為，出在債券市場。黃仁勳說資金成本在下降，可是市場上的數字剛好相反。CoreWeave的債券殖利率升到15%左右，5年期信用違約交換的價格最高到1194.5個基點，創下歷史新高，換算下來，市場認為它5年內違約的機率超過6成。資金成本不是公司老闆說了算，是市場報價說了算。嘴巴上說成本在降，報價上寫成本在漲，投資人當然相信報價。第二個問題是身分。Nvidia持有CoreWeave大約10%的股權，今年1月才又加碼投資20億美元。CoreWeave也是Nvidia晶片的大客戶。股東兼供應商出來替客戶說好話，市場自然打折。第三個問題比較少人注意。原本市場心裡有一個想法，萬一CoreWeave借不到錢，背後還有Nvidia。可是黃仁勳直接說CoreWeave不需要救助。他想表達的是信心，但市場聽到的可能是「Nvidia不會出手」。最後一張安全網，等於是黃仁勳自己拿掉的。到了柏林，黃仁勳換了說法，不再談數字，改談大方向，眼前的動盪終將過去，AI會改變每個產業、每個國家，而且一切才剛開始。他還要投資人回到「第一性原理」。阮慕驊說，這句話他不太同意。第一性原理是物理的概念，物理定律不會因為大家怎麼想就改變。但金融市場不一樣，市場參與者的看法本身就會改變結果。股價下跌，公司就很難辦增資；債券殖利率上升，新的借款利息就更重；利息更重，市場就更擔心，股價就再跌。這是一個會自我強化的循環，物理世界沒有這種東西。就算要講第一性原理，金融也有金融的第一性原理是公司的價值，等於未來的現金流折現；而借了大量的錢、債務又有到期日的公司，最怕的不是10年後沒有前景，而是明年還不出錢。歷史上鐵路、光纖網路都是改變世界的技術，可是當年拼命投資建設的公司，有好幾家撐不到技術開花結果的那一天。