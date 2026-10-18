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▲143年歷史市政廳遭縱火燒毀（圖／路透社／達志影像）

巴黎： 共和國廣場一帶爆發衝突，一輛汽車與一座報亭被點燃；逾300名群眾試圖衝向香榭麗舍大道，被防暴警察以催淚瓦斯擋下。入夜後，聖馬丁運河一帶也出現火光，部分商家玻璃被砸、貨架遭洗劫。

共和國廣場一帶爆發衝突，一輛汽車與一座報亭被點燃；逾300名群眾試圖衝向香榭麗舍大道，被防暴警察以催淚瓦斯擋下。入夜後，聖馬丁運河一帶也出現火光，部分商家玻璃被砸、貨架遭洗劫。 里昂： 市中心旅遊服務中心與貝勒庫爾廣場的旅遊辦公室遭縱火，現場年輕人朝警方投擲石塊並施放煙火。

市中心旅遊服務中心與貝勒庫爾廣場的旅遊辦公室遭縱火，現場年輕人朝警方投擲石塊並施放煙火。 馬賽： 示威者撞開市政廳大門闖入，一間警察局遭破壞，包括精品店在內的多家商店被洗劫。市長帕揚（Benoît Payan）形容這是「無法接受」，但稱市政廳損害有限。

示威者撞開市政廳大門闖入，一間警察局遭破壞，包括精品店在內的多家商店被洗劫。市長帕揚（Benoît Payan）形容這是「無法接受」，但稱市政廳損害有限。 里摩日（Limoges）： 有143年歷史的市政廳遭縱火燒毀。

有143年歷史的市政廳遭縱火燒毀。 里爾、尼斯： 市政廳被闖入破壞，商家也受波及。

義大利： 米蘭大教堂前廣場爆發衝突，抗議生活成本高昂的群眾對警方投擲石塊與雜物，警方施放催淚瓦斯，商家拉下鐵門，觀光客逃離市中心，大教堂地鐵站一度關閉。波隆那也有抗議演變為暴力，警方動用水砲並逮捕7人。總理梅洛尼譴責暴力，稱示威是權利，但不能把城市變戰場。

米蘭大教堂前廣場爆發衝突，抗議生活成本高昂的群眾對警方投擲石塊與雜物，警方施放催淚瓦斯，商家拉下鐵門，觀光客逃離市中心，大教堂地鐵站一度關閉。波隆那也有抗議演變為暴力，警方動用水砲並逮捕7人。總理梅洛尼譴責暴力，稱示威是權利，但不能把城市變戰場。 比利時： 布魯塞爾與列日數百名示威者抗議生活成本，警方使用催淚瓦斯與水砲，約10人被捕。起因是高中生抗議大學註冊費調漲，內政部長昆丁則把動亂歸咎於「有組織的暴力行為」。比利時10月9日才剛爆發反撙節大罷工與衝突。

布魯塞爾與列日數百名示威者抗議生活成本，警方使用催淚瓦斯與水砲，約10人被捕。起因是高中生抗議大學註冊費調漲，內政部長昆丁則把動亂歸咎於「有組織的暴力行為」。比利時10月9日才剛爆發反撙節大罷工與衝突。 葡萄牙： 里斯本有數萬人遊行，抗議生活成本飆漲與住房危機，工會CGTP稱「數以萬計」民眾湧入街頭。

里斯本有數萬人遊行，抗議生活成本飆漲與住房危機，工會CGTP稱「數以萬計」民眾湧入街頭。 阿爾巴尼亞： 首都地拉那已連續第5天爆發激烈抗議，示威者要求總理拉瑪下台，並抗議大學環境不佳與學費高昂。警方動用橡膠子彈、水砲與胡椒噴霧，示威者則投擲汽油彈、縱火焚燒車輛與建築。警方指出，本週已有167人被捕、388人面臨刑事程序。

法國17日爆發全國性大規模示威，抗議生活成本與燃料價格居高不下，並聲援為教育資源不足走上街頭的學生。原本以和平為主的遊行，在巴黎、里昂、馬賽等多座城市演變成暴力衝突，示威者縱火、洗劫商家，並衝進市政廳與警局，警方則動用催淚瓦斯與水砲鎮壓。法國總理勒克努（Sébastien Lecornu）隨後表示，全國已有約1200人被捕，逾150名警員受傷；總統馬克宏則嚴正表態「暴力絕無容身之地」。同一天，義大利、比利時、葡萄牙與阿爾巴尼亞也出現抗議，歐洲多國生活成本引爆的民怨同步延燒。這波風暴的起點，其實是上個月發生在巴黎北部郊區一所高中的校園抗議。據綜合媒體報導，學生不滿教師短缺、校舍老舊與教學資源不足，抗議隨後一路蔓延，並與工會、自稱「黃背心」的公民團體合流，把訴求擴大為物價、燃料價格上漲與社會不平等。法國總工會（CGT）提出的訴求包括調高薪資與退休金、壓低物價並守護公共服務。歐洲新聞台報導，燃料價格上揚與美國、以色列對伊朗的戰事有關，也讓外界聯想到2018年因燃料稅引爆的黃背心運動。17日當天的參與人數，官方與工會的說法落差不小。CGT估計約有80萬人走上街頭，在全國舉辦1750場集會；法國內政部則統計約55萬人，其中巴黎約11萬人。報導指出，這波示威的規模已超過黃背心運動高峰時期的參與人數，不過仍低於2023年反對退休制度改革的抗議。暴力行動主要出現在遊行邊緣：逮捕人數隨著夜晚升高。據報導，早些時候官方統計至少有272人被捕，內政部長努涅茲（Laurent Nuñez）稍後稱將近400人遭逮捕並說未來幾天還會有更多；到了晚間，總理勒克努表示全國約1200人被捕，逾150名警員受傷。這個數字，已經接近2018年12月黃背心運動單日逮捕近1800人的規模。另一方面，警方執法方式也引發爭議。據NOWNEWS報導，有示威者疑似撿起閃光彈時被炸傷手掌；法國參議院也被告知，先前學生示威期間已有36起涉及警察暴力的調查展開。面對暴力局勢，馬克宏在X上強調，砸毀財物、洗劫與攻擊政府機關及商家者必將被追訴與嚴懲，並表示要團結對抗那些只想推翻體制、阻礙和平表達訴求的人。總理勒克努同樣力挺警方，並指控極左派團體策劃暴力，不過左派政黨「不屈法國」否認煽動抗議。該黨黨魁梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）親自參加遊行，批評警方執法過當，並指責媒體只聚焦暴力，忽略絕大多數民眾是以和平方式參與。極右翼領袖雷朋（Marine Le Pen）則支持警方，稱合法的社會訴求再次被極左翼論述綁架。這場動亂也成為政壇攻防的新戰場。壹蘋新聞網報導，馬克宏夫婦在示威爆發前一晚，現身巴黎觀賞席琳狄翁演唱會，並在包廂裡起舞的畫面，被外界批評與民間疾苦脫節。更大的背景是，明年即將舉行總統大選，馬克宏任期進入尾聲，選民兩極分化、政局支離破碎。與此同時，法國政府削減公共債務的努力沒能說服投資人，債券遭持續拋售，借貸成本升至20多年來高點，經濟與政治雙重壓力纏身。法國並非唯一陷入動盪的歐洲國家：綜合來看，物價、能源、住房與教育成本，已成為歐洲多國同時爆發的共同導火線。接下來幾天，法國的逮捕與傷亡數字是否繼續擴大、工會是否再動員，以及馬克宏政府如何降溫，都將成為觀察重點。