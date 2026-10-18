星巴克咖啡「去冰不補」收費新制度掀起軒然大波！北市府消保官證實接獲消費爭議申訴，店員透露上班壓力暴增，不少常客金星會員揚言抵制退掉隨行卡。《NOWNEWS今日新聞》發現官網「重要公告」突上架「隨行卡儲值金退費作業說明」，不想用卡將收取3%手續費、扣除紅利點數、作業時間要等14個工作天起。
星巴克新制突公告！隨行卡儲值金退費：收3%手續費
星巴克咖啡去冰不再免費補滿，客製化服務新制度收費15元引發熱議。消費者實際購買發現「去冰剩半杯」，連日來在社群平台湧出各方討論。不只店員上網路透露上班壓力暴增，北市府消保官證實接獲消費爭議申訴，更有不少常客金星會員揚言抵制退掉隨行卡。
《NOWNEWS今日新聞》記者發現，星巴克官網「重要公告」突上架「隨行卡儲值金退費作業說明」：
即日起，若因不可歸責於星巴克之事由，而申請隨行卡儲值金退費，星巴克得收取申請退款金額3%之作業處理手續費（以四捨五入計算），並直接於該卡餘額中扣除上述作業處理手續費。
不想用星巴克隨行卡了！退費還要扣點數、至少等14天
記者馬上查詢，如果不想使用隨行卡，要如何申請隨行卡中的儲值金退費？整理官網6大常見問題一次解答：
一、隨行卡儲值金無使用期限，若因故欲退隨行卡內的儲值金不再使用（恕不接受餘額扣除相關費用後為負值的退費），請電洽星巴克客服專線0800-000-482，由客服人員協助處理。
二、辦理隨行卡儲值金退費可當場完成嗎？儲值金退費作業時間為14～20個工作天。
三、若欲退費的餘額中包含2016年2月24日前所儲值之金額，因隨行卡紅利點數為儲值時所獲贈的，將依照以下計算方式返還紅利點數，並自隨行卡餘額中扣除，扣除完成後若紅利點數仍有剩餘，將保留於原卡可供繼續使用完畢；若紅利點數不足，則以1點等同100元價值進行計算，並自隨行卡餘額中扣除。紅利點數扣除計算方式如下表：
四、如之前的儲值方式為現金則以電匯方式存入顧客指定帳戶（限顧客本人之國內帳戶）；如以信用卡儲值則必須持原信用卡及簽單至原儲值門市刷退；如為線上儲值則需進行線上刷退作業；若以統一超商禮券進行儲值，退費申請僅接受大於100元及其倍數部分退回禮券，作業處理手續費需另外匯款至本公司指定帳號後方才進行處理退款事宜。
因儲值非消費，不得找零。儲值方式如有爭議者，將以星巴克系統所記錄之資訊為準。
五、如扣除相關費用後返還金額為負項時，將無法提供退款。
六、退還金額計算方式？退還金額 = 隨行卡儲值金餘額 – 申請退還金額 x 3%（作業處理手續費，以四捨五入計算）- 紅利點數費用（此費用若如上表說明發生且紅利點數不足時方才產生）。
星巴克遭抵制「去冰份量顯著減少」！消保官：應明確揭露
星巴克宣布去冰不再免費補奶新政策，客製化服務加價收費15元！新制上路，大批消費者購買後才發現，特大杯那堤「去冰剩半杯」，認為無法接受而揚言抵制，還有人一狀怒告法務局。
台北市法務局證實：「截至10月15日下午4時，北市府已接獲4件涉及「飲料去冰份量顯著減少」等相關消費爭議申訴。」
台北市主任消保官林傳健回應《NOWNEWS今日新聞》表示：「業者應於消費者點餐前明確揭露，使消費者充分瞭解後再決定購買，且實際提供之容量不得有顯然不合理之情形」。
星巴克「星禮程」會員逾400萬人！今年迎接十週年慶
事實上，統一星巴克於2016年正式導入全新熟客經營計畫「星禮程（Starbucks Rewards）」，並可搭配「預付儲值卡」與會員集星載具，消費累積星星。星巴克會員已於2025年正式突破400萬人里程碑；今年2026年更迎接星禮程十週年。
我是廣告 請繼續往下閱讀
星巴克咖啡去冰不再免費補滿，客製化服務新制度收費15元引發熱議。消費者實際購買發現「去冰剩半杯」，連日來在社群平台湧出各方討論。不只店員上網路透露上班壓力暴增，北市府消保官證實接獲消費爭議申訴，更有不少常客金星會員揚言抵制退掉隨行卡。
《NOWNEWS今日新聞》記者發現，星巴克官網「重要公告」突上架「隨行卡儲值金退費作業說明」：
即日起，若因不可歸責於星巴克之事由，而申請隨行卡儲值金退費，星巴克得收取申請退款金額3%之作業處理手續費（以四捨五入計算），並直接於該卡餘額中扣除上述作業處理手續費。
記者馬上查詢，如果不想使用隨行卡，要如何申請隨行卡中的儲值金退費？整理官網6大常見問題一次解答：
一、隨行卡儲值金無使用期限，若因故欲退隨行卡內的儲值金不再使用（恕不接受餘額扣除相關費用後為負值的退費），請電洽星巴克客服專線0800-000-482，由客服人員協助處理。
二、辦理隨行卡儲值金退費可當場完成嗎？儲值金退費作業時間為14～20個工作天。
三、若欲退費的餘額中包含2016年2月24日前所儲值之金額，因隨行卡紅利點數為儲值時所獲贈的，將依照以下計算方式返還紅利點數，並自隨行卡餘額中扣除，扣除完成後若紅利點數仍有剩餘，將保留於原卡可供繼續使用完畢；若紅利點數不足，則以1點等同100元價值進行計算，並自隨行卡餘額中扣除。紅利點數扣除計算方式如下表：
|情況說明
|是否扣除
|扣除多少紅利點數
|欲退費儲值金 ＜ 2016/2/24 (含)後之儲值總額
|不需扣除
|0
|欲退費儲值金 ＞ 2016/2/24 (含)後之儲值總額
|需扣除
|
對應餘額 = 欲退費儲值金 - 2016/2/24 (含)後之儲值總額
(紅利點數扣除數請見下表)
|對應餘額
|需扣除紅利點數
|$100 ~ $1,000
|1 點
|$1,001 ~ $2,000
|2 點
|$2,001 ~ $3,000
|3 點
|$3,001 ~ $4,000
|4 點
|$4,001 ~ $5,000
|5 點
|$5,001 ~ $6,000
|6 點
|$6,001 ~ $7,000
|7 點
|$7,001 ~ $8,000
|8 點
|$8,001 ~ $9,000
|9 點
|$9,001 ~ $10,000
|10 點
因儲值非消費，不得找零。儲值方式如有爭議者，將以星巴克系統所記錄之資訊為準。
五、如扣除相關費用後返還金額為負項時，將無法提供退款。
六、退還金額計算方式？退還金額 = 隨行卡儲值金餘額 – 申請退還金額 x 3%（作業處理手續費，以四捨五入計算）- 紅利點數費用（此費用若如上表說明發生且紅利點數不足時方才產生）。
星巴克宣布去冰不再免費補奶新政策，客製化服務加價收費15元！新制上路，大批消費者購買後才發現，特大杯那堤「去冰剩半杯」，認為無法接受而揚言抵制，還有人一狀怒告法務局。
台北市法務局證實：「截至10月15日下午4時，北市府已接獲4件涉及「飲料去冰份量顯著減少」等相關消費爭議申訴。」
台北市主任消保官林傳健回應《NOWNEWS今日新聞》表示：「業者應於消費者點餐前明確揭露，使消費者充分瞭解後再決定購買，且實際提供之容量不得有顯然不合理之情形」。
事實上，統一星巴克於2016年正式導入全新熟客經營計畫「星禮程（Starbucks Rewards）」，並可搭配「預付儲值卡」與會員集星載具，消費累積星星。星巴克會員已於2025年正式突破400萬人里程碑；今年2026年更迎接星禮程十週年。