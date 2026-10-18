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星巴克新制突公告！隨行卡儲值金退費：收3%手續費

即日起，若因不可歸責於星巴克之事由，而申請隨行卡儲值金退費，星巴克得收取申請退款金額3%之作業處理手續費（以四捨五入計算），並直接於該卡餘額中扣除上述作業處理手續費。

▲星巴克官網先悄悄下架「客製化新制」收費公告。又被發現上架「隨行卡儲值金退費作業說明」。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

不想用星巴克隨行卡了！退費還要扣點數、至少等14天

（恕不接受餘額扣除相關費用後為負值的退費）

儲值金退費作業時間為14～20個工作天。

將依照以下計算方式返還紅利點數，並自隨行卡餘額中扣除

情況說明 是否扣除 扣除多少紅利點數 欲退費儲值金 ＜ 2016/2/24 (含)後之儲值總額 不需扣除 0 欲退費儲值金 ＞ 2016/2/24 (含)後之儲值總額 需扣除 對應餘額 = 欲退費儲值金 - 2016/2/24 (含)後之儲值總額 (紅利點數扣除數請見下表)

對應餘額 需扣除紅利點數 $100 ~ $1,000 1 點 $1,001 ~ $2,000 2 點 $2,001 ~ $3,000 3 點 $3,001 ~ $4,000 4 點 $4,001 ~ $5,000 5 點 $5,001 ~ $6,000 6 點 $6,001 ~ $7,000 7 點 $7,001 ~ $8,000 8 點 $8,001 ~ $9,000 9 點 $9,001 ~ $10,000 10 點

返還金額為負項時，將無法提供退款。

退還金額 = 隨行卡儲值金餘額 – 申請退還金額 x 3%（作業處理手續費，以四捨五入計算）- 紅利點數費用

▲統一星巴克2016年正式導入全新熟客經營計畫，至今累計逾400萬名會員。（圖／星巴克提供）

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