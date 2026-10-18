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台下「實實」熱情尖叫歡迎 蔡英文笑：高雄人很吵是真的

一回台就接到賴瑞隆電話 蔡英文：當然不能拒絕

憶11年前就曾替賴瑞隆站台 讚「知道怎麼向中央爭取資源」

陳其邁、蕭美琴同台 最後「貓派大團結」再掀歡呼

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨（17）日晚間在鳳山舉辦競選總部成立大會，前總統蔡英文壓軸登台助講，才一現身就引爆台下支持者歡呼、尖叫，數度打斷她的談話。蔡英文先笑著提醒：「不要搞錯了，今天的主角不是我，今天的主角是賴瑞隆！」眼看台下仍歡呼不斷，她又無奈求饒，稱主辦單位只給自己8分鐘，「你們這樣我講不完了」，後來更忍不住笑稱：「很多人告訴我高雄人很吵，這是真的。」一句話又讓全場沸騰。近期社群流行將情侶間的「寶寶」誤打成「實實」，蔡英文也跟上風潮，在社群平台以「實實」稱呼支持者，並不時更新自己的行程動態。而昨晚，蔡英文壓軸現身賴瑞隆競總成立大會，台下「實實」們隨即爆出歡呼聲。蔡英文才剛開始致詞，就先提醒大家，「不要搞錯了，今天的主角不是我，今天的主角是賴瑞隆」，沒想到台下歡呼聲仍沒有停下來，她只好再笑著向支持者「求饒」，表示主辦單位只給自己8分鐘，「你們這樣我講不完了」，也讓現場再度響起笑聲與尖叫。蔡英文表示，她過去參加各地活動時，都會特別注意台下群眾的聲音夠不夠熱鬧？而每一次比較下來，「都是高雄的聲音最大聲」，如今高雄不只是聲音越來越大，也越來越進步、越來越國際化。談到2024年元旦曾到高雄見證輕軌成圓時，台下支持者又再度爆出歡呼，蔡英文當場停下來笑稱：「很多人告訴我高雄人很吵，這是真的。」現場又是一片笑聲。她接著表示，如今到高雄參加演唱會，可以搭乘輕軌、捷運，也讓沿線商家有更多做生意的機會，因此市府團隊、議員及立委都值得一個掌聲。蔡英文透露，日前訪美前往史丹佛大學，一回到台灣就接到賴瑞隆的電話，邀請她出任競選總部榮譽主委，「我當然不能拒絕」；她也直接向台下支持者喊話，既然自己已經接下榮譽主委，就拜託大家「不要讓我沒有面子」，要求每個人都要幫賴瑞隆「催10票」。蔡英文表示，她一個人的力量並不足夠，希望支持者向親朋好友分享這幾年高雄的改變與進步，並在11月28日出門投票。蔡英文也回憶，11年前賴瑞隆首度參選立委時，她就曾替他站台，當時便肯定賴瑞隆的能力。她指出，賴瑞隆曾在高雄市政府擔任海洋局長、新聞局長，也是當年「黃色小鴨」旋風的推手，之後進入立法院，在中央替高雄爭取預算及建設。蔡英文笑稱，賴瑞隆知道政策如何推動、也知道怎麼向中央爭取資源，「就是不斷地打給總統」。她並表示，對賴瑞隆有信心，因為陳其邁擔任高雄市長最出名的就是「緊緊緊」，高雄市民已經習慣這種速度，因此也勉勵賴瑞隆若接棒，就必須跟上這樣的節奏。除了蔡英文外，高雄市長陳其邁也贈送「勝利大漁旗」，推薦賴瑞隆接棒延續市政；副總統蕭美琴則從高雄近年的產業及城市轉型談起，表示賴瑞隆曾在市府服務10年、又在立法院10年，許多高雄建設都有他的參與。活動最後，賴瑞隆、陳其邁、蕭美琴及蔡英文準備向支持者鞠躬時，舞台大螢幕也換上4人的粉紅色形象照，搭配「貓派大團結」字樣，再度掀起現場歡呼聲，也替整場競總成立大會畫下句點。