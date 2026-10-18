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2026年九合一大選倒數41天，藍營傳出台北市長蔣萬安將邀請台中市長盧秀燕出任競選總部主委，盼透過「姐弟強強聯手」，迎戰民進黨台北市長參選人沈伯洋掀起的「洋流」話題。盧秀燕今（18）日受訪時透露，蔣萬安競選總部明天將召開記者會，「所以今天我沒有評論」。盧秀燕目前已接下國民黨台中市長參選人江啟臣及台中市議長張清照的競選總部主委，明天將是她第三度擔任藍營要角的競選總部主委。藍營內部人士透露，蔣萬安4年前首次競選台北市長時，並未設置競選總部主委，如今傳出有意邀請盧秀燕跨區助陣，外界解讀，除了凸顯蔣萬安對這位國民黨「最強母雞」的高度敬重，也反映藍營希望借重盧秀燕的全國知名度與中間選民號召力，為選戰增添助力。盧秀燕以溫和、穩健的「媽媽市長」形象著稱，蔣萬安自4年前競選台北市長期間，便不時南下台中請益市政，兩人也多次展現互動與合作。近期蔣萬安提出松山機場遷建構想，盧秀燕不僅表態支持，也主動表示願意分享台中水湳機場遷建的經驗。如今再傳出競總主委邀約，兩人若進一步攜手，不僅是跨縣市的藍營合作、台北市長選戰的關注焦點，也可望加速盧秀燕2028「更上一層樓」的進程。