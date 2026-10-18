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▲三上悠亞差點走光，粉絲都替她抱不平。（圖／IG@yua_mikami）

日本前AV女優三上悠亞2025年正式加盟台灣職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，成為台灣職籃史上備受矚目的日籍啦啦隊女神之一，昨（17）日她現身臺中洲際迷你蛋，為夢想家TPBL 2026-27賽季主場開幕戰應援，沒想到一身白色短版應援服卻差點讓她當眾走光！三上悠亞隨著音樂熱舞時，疑似因胸前布料太少、上衣過於貼身，衣服數度往下滑，讓她不得不邊跳邊伸手往上拉，驚險畫面曝光後，粉絲全替她捏把冷汗。福爾摩沙夢想家17日、18日連續2天在臺中洲際迷你蛋舉辦新賽季主場開幕戰，分別迎戰新北國王與高雄全家海神，除了三上悠亞登場，本季新加盟的韓籍啦啦隊成員朴藝恩也加入應援陣容。三上悠亞昨天以一身白色造型亮相，頭上綁著大蝴蝶結，搭配露出小蠻腰的短版上衣與百褶迷你裙，甜美又性感的打扮相當吸睛，不過這套服裝也意外成為當天的驚險插曲。從現場流出的影片可以看到，三上悠亞隨著音樂扭腰、擺動雙手，胸前的平口上衣卻似乎不太牢靠，尤其她做出較大幅度的舞蹈動作時，衣服便有往下滑的情況，讓她好幾次伸手調整胸前布料，甚至直接把上衣往上拉，避免發生走光意外。雖然整段表演沒有真的曝光，但衣服看起來隨時可能滑落，也讓觀看影片的粉絲比本人還緊張。相關影片在IG曝光後，網友紛紛留言：「這樣穿不會不舒服嗎？」、「這衣服設計成這樣？？」，光是質疑服裝設計的留言，就分別吸引超過500人及200人按讚，也有人看完驚呼：「OMG……」，不過三上悠亞的高顏值依舊獲得不少稱讚，拍攝者更直接寫下：「今天的三上老師太美了！」影片也累積超過3.6萬個讚。現年33歲的三上悠亞，本名鬼頭桃菜，過去曾是日本女團SKE48成員，2015年轉戰AV產業後迅速爆紅，成為日本最具知名度的AV女優之一，2023年8月正式引退，結束長達8年的AV生涯。引退後的她並未淡出演藝圈，除了經營個人服飾品牌、擔任模特兒，也積極拓展海外事業，2025年更跨海加盟台灣職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，以正式成員身分在球場應援，吸引不少日本及台灣粉絲進場支持。