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休士頓火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）又與鳳凰城太陽前東家槓上。太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）近日談到2023年交易得到杜蘭特的經驗，坦言自己當時尚未建立明確的球隊文化，便直接砸重本引進巨星。相關發言被解讀為歸咎杜蘭特後，KD隨即在社群回嗆：「講得好像我因為酒駕被逮捕一樣。」伊許比亞也親自回應，強調杜蘭特根本沒有看完訪問內容。伊許比亞接受《CNBC Sport》訪問時表示，收購太陽初期最大的錯誤，是尚未清楚定義球隊文化與建隊方向，便試圖直接用金錢解決問題，包括交易得到杜蘭特。「我們必須找到認同球隊願景、工作態度與求勝決心的人。」伊許比亞表示，太陽現在已經定義出球隊需要的特質，未來只會尋找符合這些條件的球員。不過，他也強調這番檢討並非針對杜蘭特個人，而是承認自己接手球隊初期沒有先確立「太陽DNA」，便貿然展開大幅度補強。伊許比亞的發言經過社群帳號轉述後，被解讀為太陽後悔交易得到杜蘭特。沉寂一段時間未在X發表籃球看法的杜蘭特看到後，立即出言反擊。杜蘭特寫道：「即使KD在36歲時仍維持頂尖表現，還幫你找回現在這套最愛的『文化』，最後還是怪KD。嘿，馬修講得好像我因為酒駕被逮捕或怎樣。我要回Threads了。」杜蘭特顯然認為，自己效力太陽期間仍維持明星級表現，不該被當成球隊失敗或文化不佳的代罪羔羊。面對杜蘭特公開反擊，伊許比亞也直接在X回覆：「你顯然沒有看那段影片。我並沒有怪你，但我確實很滿意我們正在鳳凰城建立的文化。我們現在擁有適合的人員與正確方向，也對新球季非常期待。祝你在休士頓一切順利。」杜蘭特效力太陽兩個多球季，平均繳出26.8分、6.3籃板、4.6助攻及1.2阻攻，個人表現仍維持頂尖水準。但球隊在他效力期間只贏過1輪季後賽，最後一季更直接無緣季後賽。太陽在2025年7月透過涉及7支球隊的大型交易，將杜蘭特送往火箭。杜蘭特離隊後，太陽例行賽多拿9勝並重返季後賽，但首輪仍遭奧克拉荷馬雷霆橫掃。太陽當年為了組成巨星陣容，送走布里吉斯（Mikal Bridges）、強森（Cameron Johnson）、克勞德（Jae Crowder）及多枚首輪選秀權，卻沒有換回預期中的爭冠成果。伊許比亞想檢討的是建隊順序，杜蘭特聽見的卻是前東家又將責任推到他身上。