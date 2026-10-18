我是廣告 請繼續往下閱讀

▲田曦薇一人分飾兩角，讓觀眾都看到頭暈。（圖／翻攝自微博@嫁金釵微博）

▲田曦薇演惡女吸金能力強。（圖／翻攝自微博@嫁金釵微博）

田曦薇主演的《嫁金釵》登上Netflix熱播榜，首播就吸引37個廣告贊助，狂撈7億元人民幣。田曦薇此次分飾兩角，一個是個性跋扈的假千金魏嬈（後改名君黛），一個是被假魏嬈找來替嫁守寡的夜香婦阿丑（實為真魏嬈），田曦薇的演技切換自如受到好評，而第5集中，假魏嬈企圖燒死阿丑，最後被祖母發現這天大的替嫁陰謀，2人下跪求饒，鏡頭在「2個田曦薇」中來回切換，看到觀眾都頭暈，直問，「到底誰是誰！」《嫁金釵》第5集中，假魏嬈不甘世子妃位置被阿丑搶走，但明明當初是她看世子病危快死了，才找阿丑替嫁守寡，沒想到大婚後世子清醒，假魏嬈才想奪回世子妃的位置。假魏嬈把阿丑關在柴房裡想燒死她，卻被祖母發現，瞞天大謊被戳破，假魏嬈和阿丑跪在祖母面前，你一言我一句，假魏嬈認錯，坦承自己只是太怕一輩子守寡，才想到這方法，知道自己錯了，阿丑則說已經和世子圓房，以世子精明的程度，妻子身上有幾顆痣怎麼會不知道，此時再換回來一定會被發現。鏡頭不斷在假魏嬈和阿丑中切換，且兩人穿著一模一樣的衣服，讓觀眾都看到頭暈，直呼，「天啊，到底誰是誰」、「看到頭都暈了，田曦薇演技還是可以的」、「小田演太好了」。就在此時，世子突然往花園的地方走，眼看就要被識破，祖母最後讓阿丑去找世子，假魏嬈則被她帶回房間，假魏嬈再也忍不住，露出真面目，對祖母大吼，「您不是說最疼我嗎，都是假的！真心疼我，怎會叫一個贗貨李代桃僵，把自己的親孫女綁起來！」《嫁金釵》在16日首播，馬上獲得39個廣告贊助，加上冠名贊助費用1億元人民幣（約新台幣4.5億元），超越《逐玉》是37個，除此之外，《嫁金釵》全部的雲包場就高達33萬座，價值約1065萬人民幣（約新台幣4680萬元）前後加起來，光是首播就入帳7億元，田曦薇的商業價值還在上漲中。