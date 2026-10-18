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▲光復節連假重點壅塞路段。（圖／交通部高公局提供）

光復節連續假期即將到來，國道將迎來新一波旅遊車潮。為讓用路人假期順利出遊與返家，交通部高速公路局參考近期中秋節及教師節、國慶日連假與去年度光復節交通特性資料，彙整重點壅塞路段及時段，連假前2日以南向旅遊車潮為主，車多集中於上午，又以第1日較明顯；連假後2日則以北向返家旅次為主，午後易出現壅塞現象，又以第3日較明顯，建議提前規劃行程，避開尖峰車流。高公局呼籲自行開車的用路人，可多加利用替代道路，或參考「國道好走時段」提前規劃行程避開尖峰車流：1、國1楊梅至頭份：10月24日8-15時及10月25日9-12時。2、國5南港系統至頭城：10月24日6-16時及10月25日6-15時。1、國3關西至大溪：10月25日16-19時及10月26日15-20時。2、國5宜蘭至坪林：10月25日13-24時及10月26日10-21時。1、國1彰化系統至埔鹽系統：10月24日10-14時及10月25日10-12時。2、國3快官至霧峰：10月24日及10月25日10-12時。1、國1西螺至埔鹽系統：10月25日16-18時及10月26日16-20時。2、國3草屯至霧峰：10月25日16-18時及10月26日15-19時。高公局依據上述壅塞路段及時段，整理出以下國道「好走時段」，特別呼籲自行開車的用路人，可多加參考利用，以避開車潮。1、西部國道：建議上午6時前或中午12時過後出發。2、國道5號：建議上午5時前或下午5時過後出發。1、西部國道：南部地區建議上午9時前出發，中部地區建議中午12時前出發。2、國道5號：建議上午9時前出發。