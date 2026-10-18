薔琵颱風路徑持續大幅修正，日本氣象廳今（18）日上午預報顯示，薔琵周五、周六（10月23日至10月24日）可能往西通過台灣南端，氣象專家賈新興表示，關鍵在於太平洋高壓強度與西伸程度，周二、周三（10月20日至10月21日）的預報將是重要觀察指標，不過颱風路徑仍有變數，周五、周六最靠近台灣時，北台灣、宜花東風雨可能較明顯，民眾應提前做好防颱準備。
薔琵路徑再南修 日本氣象廳：恐通過台灣南端
據日本氣象廳最新颱風預估，薔琵颱風今天上午路徑又再往南修正，最高機率在周五、周六可能一路往西通過台灣南端陸地，甚至考慮預報誤差值後，就算往西北轉向，也是在台灣東半部海面附近，和薔琵颱風剛生成時，一路往西北，再往北大轉彎的路徑相差非常多。
太平洋高壓越強薔琵越往南壓 周二、周三預報很關鍵
賈新興說明，從薔琵颱風過去幾天的預報路徑可以發現，大環境「太平洋高壓偏強」的趨勢非常顯著，由於薔琵颱風主要受到太平洋高壓導引，如果高壓越強、越往西延伸，薔琵颱風就會被往南壓，因此無論是傳統模式或AI模式，都有大幅修正預報的情況。
賈新興指出，雖然氣象預報工具比以往更先進，但針對颱風路徑，3天後的預報誤差仍有100至200公里，若以薔琵颱風周五、周六最靠近台灣來看，周二、周三「太平洋高壓強度」的預估，才會是左右薔琵颱風是否「直接襲台」最關鍵的因素與時間點。
周五、周六颱風最近 北台灣、宜花東慎防風雨
不過賈新興也補充，薔琵颱風過去幾天路徑確實不斷往南修正，但要修正到「從巴士海峽附近通過」的機率應該不高，在聖嬰現象的背景下，太平洋高壓的強度不會過度增強，因此還是「靠近台灣東部海面，再慢慢往西北移動」的情況較可能發生。
賈新興提醒，薔琵颱風的路徑還有許多變化空間，參考資料時需考慮到「預報的不確定性」，不過仍要提醒，周五、周六薔琵颱風最靠近台灣時，風雨影響較大的區域高機率落在「北台灣、宜花東」，民眾務必提前做好防颱準備。
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據日本氣象廳最新颱風預估，薔琵颱風今天上午路徑又再往南修正，最高機率在周五、周六可能一路往西通過台灣南端陸地，甚至考慮預報誤差值後，就算往西北轉向，也是在台灣東半部海面附近，和薔琵颱風剛生成時，一路往西北，再往北大轉彎的路徑相差非常多。
賈新興說明，從薔琵颱風過去幾天的預報路徑可以發現，大環境「太平洋高壓偏強」的趨勢非常顯著，由於薔琵颱風主要受到太平洋高壓導引，如果高壓越強、越往西延伸，薔琵颱風就會被往南壓，因此無論是傳統模式或AI模式，都有大幅修正預報的情況。
賈新興指出，雖然氣象預報工具比以往更先進，但針對颱風路徑，3天後的預報誤差仍有100至200公里，若以薔琵颱風周五、周六最靠近台灣來看，周二、周三「太平洋高壓強度」的預估，才會是左右薔琵颱風是否「直接襲台」最關鍵的因素與時間點。
不過賈新興也補充，薔琵颱風過去幾天路徑確實不斷往南修正，但要修正到「從巴士海峽附近通過」的機率應該不高，在聖嬰現象的背景下，太平洋高壓的強度不會過度增強，因此還是「靠近台灣東部海面，再慢慢往西北移動」的情況較可能發生。
賈新興提醒，薔琵颱風的路徑還有許多變化空間，參考資料時需考慮到「預報的不確定性」，不過仍要提醒，周五、周六薔琵颱風最靠近台灣時，風雨影響較大的區域高機率落在「北台灣、宜花東」，民眾務必提前做好防颱準備。