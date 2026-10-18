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儘管時常宣導「喝酒不開車，開車不喝酒」，酒駕事故仍頻傳。日本沖繩縣酒駕問題嚴重，酒駕事故占當地人身事故的比例，已連續5年高居全國之冠。為讓民眾了解酒精對駕駛能力的影響，當地警方舉辦酒駕體驗活動，安排參加者飲酒後，在封閉的駕訓場內實際開車。一名記者也參加體驗，原以為仍有能力駕駛，仍因反應不及撞上路上的假人，讓他直呼酒駕實在太可怕。根據琉球朝日放送報導，沖繩縣去年共有1097人因酒駕遭警方取締，酒駕事故占人身事故的比例，更連續5年位居日本各都道府縣之首。為降低酒駕事故，沖繩縣豐見城市上月舉辦「酒駕體驗教室」，邀請飲料業者及媒體記者等約20人參加。活動首先安排參加者在約1小時內飲用啤酒、沖繩傳統蒸餾酒「泡盛」及葡萄酒等酒類，接著前往駕訓場，在教練陪同下體驗酒精對駕駛能力的影響。一名參加者表示，自己喝了3瓶啤酒，以及葡萄酒和泡盛，對接下來的駕駛體驗感到相當不安；另一名喝下約5至6杯酒的參加者，則坦言仍對自己的駕駛技術有信心。不過，實際上路後，部分參加者在倒車、轉彎及閃避障礙物時接連出現失誤，甚至有人直接開上路緣石。其中一人表示，原本以為自己順利通過測試，直到教練告知撞上障礙物才發現失誤，讓他驚訝地說：「還好撞到的不是真人。」另一名參加者則指出，自己不僅開上路緣石，整體表現也相當糟糕，如果發生在一般道路上，極可能釀成事故。他坦言，原本認為自己酒後仍能正常駕駛，經過體驗才知道這種想法完全錯誤。琉球朝日放送記者中村月夢也親自參與體驗，在約1小時內喝下4罐啤酒及4杯葡萄酒。上車前接受呼氣酒精檢測，結果達每公升0.5毫克，約為日本一般酒駕取締門檻的3.3倍，也達到當地新訂的酒醉駕駛數值標準。儘管如此，中村仍表示自己只是略有醉意，對駕駛能力相當有信心。起初，他雖然花費較多時間，仍順利通過L形彎道等測試。但在接下來的障礙物閃避項目中，即使副駕駛座的教練已提前提醒煞車，他仍因反應遲緩，直接撞上代表行人的假人。中村事後表示，原本對自己的駕駛技術有信心，沒想到連教練提醒都無法及時反應，當下甚至出現方向判斷混亂的情況，讓他深刻體會酒醉駕駛的危險。報導指出，沖繩縣今年截至8月底，已有606件酒駕取締案件，其中190件涉及交通事故，約占取締案件的31%。日本於7月21日修正《道路交通法》，為過去缺乏明確數值門檻的「酒醉駕駛」增訂呼氣酒精濃度標準，規定每公升達0.5毫克以上即符合相關數值條件。至於飲酒多少會達到這項標準，報導指出，以體重60公斤的成年人為例，約飲用2大瓶啤酒或2合日本酒，就可能達到相應酒精濃度。不過，實際結果仍會受到個人體質及飲酒情況影響，不能作為安全駕駛的判斷依據。豐見城警察署交通課長強調，杜絕酒駕最重要的原則，就是自己不酒駕、不讓他人酒駕，也不容許酒駕行為發生，親友間應主動勸阻飲酒者開車。警方也呼籲，酒駕是危險且惡質的犯罪行為，民眾不應抱持「只喝一點應該沒關係」的僥倖心理，務必落實「喝酒不開車」，避免造成無法挽回的傷害。